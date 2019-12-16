Прием граждан  и «прямую телефонную линию» в Осиповичах проводит Л.П. Гуляко

Источник материала: Асiповiцкi край

18 декабря в райисполкоме личный прием граждан и «прямую телефонную линию» (тел. 8 (02235) 50335) проведет уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Гуляко Леонид Павлович. Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома в каб. 15 корп. 1 райисполкома или по тел. 8 (02235) 66008, 66018.