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Новое здание может появиться у РНПЦ оториноларингологии

17.12.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике – Людмила Макарина-Кибак.

ЛОР: «Противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу»

РНПЦ на Сухой, где лечат связки, проблемы с носом. Там многие артисты лечатся. И Вы там трудились. Чего не хватает, что нужно этому центру.

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Я возглавляла этот центр на протяжении 10 лет, и сейчас там продолжаю работать. Каждое утро я консультирую, работаю в отделе науки. Планы у нас грандиозные, поэтому нам не хватает пространства. И мы обсуждали с министром здравоохранения, что, наверное, надо подумать о строительстве то ли нового корпуса, то ли центра. Естественно, мы идём в ногу со временем, поэтому, если появляется что-то новое, какие-то методы, кроме тех, которые мы разрабатываем сами, нам всегда хочется, чтобы было новое диагностическое оборудование, то, что уже устаревает, хочется заменить. Поэтому планы есть и мы над ними работаем.

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак
 
 
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по...
 
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