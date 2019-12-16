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Новое здание может появиться у РНПЦ оториноларингологии
Источник материала: СТВ
Гость программы
РНПЦ на Сухой, где лечат связки, проблемы с носом. Там многие артисты лечатся. И Вы там трудились. Чего не хватает, что нужно этому центру.
Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по...
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