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«Выделяют 23 копейки в день». 16-кратный чемпион мира написал эмоциональное письмо Лукашенко

17.12.2019 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните волата из деревни Большие Мотыкалы пара-армрестлера Виктора Братченю? Ну того, который 16-кратный чемпион мира и 14-кратный — Европы? Он еще хранит у себя в квартире 62 медали с различных турниров и ежегодно пополняет свою коллекцию новыми наградами. В этом году, например, привез золото и серебро с чемпионата Европы, два золота и Кубок абсолютного победителя с Кубка мира и две золотые медали с чемпионата мира. Так вот 16 декабря он написал эмоциональное письмо президенту. Проблема старая: результат — на золото, а госпомощи — на копейки.


В своем письме спортсмен подчеркивает, что с 2016 года неоднократно обращался к властям районного и областного уровней с просьбой помочь ему с подготовкой и участием в международных соревнованиях.

«В итоге мне стали оплачивать только выезды на соревнования. А вместо постоянной помощи для подготовки в 2019 году мне разово выделили 85 рублей. Получается 23 копейки в день. Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?», — не понимает Виктор.

По словам спортсмена, основная часть расходов — это не сам выезд на очередной старт, а подготовка к нему. Все эти годы его поддерживали спонсоры.

«В 2018 году спонсоры помогали с подготовкой на международные соревнования и оплатили поездку на соревнования в США. В конце года во избежание возможных нарушений закона обратился в налоговые органы. Оказалось, что мне нужно заплатить за все это налог — 1321 рубль, — пишет Братченя. — Спонсоров ищу самостоятельно, благодаря их помощи готовлюсь к международным стартам, средства идут на спортивные добавки, питание, экипировку и многое другое. Я не собираюсь считать чужие деньги, просто хочется, чтобы было логично и справедливо: показал результат — получи деньги, а если нет результата, тогда за что платить?».

Помимо спонсорской помощи Виктору раньше приходилось брать в банках кредиты, чтобы подготовиться к соревнованиям. Однако сейчас он не может себе этого позволить, так как воспитывает двоих детей:

«В 2008 году на чемпионате мира я получил предложение остаться жить в Канаде. А в этом году, когда завоевал 2 золотые медали на чемпионате мира, поступило официальное предложение выступать за сборную Украины, где мне гарантированно будут платить ежемесячную стипендию, призовые за медали, оплату всех соревнований, экипировку и подготовку. Неужели нужно уехать выступать за чужую сборную, чтобы хоть они начали ценить мои золотые медали?».

В своем письме Виктор попросил президента о личной встрече, чтобы рассказать о своей спортивной судьбе и его безуспешным походам по кабинетам чиновников.

«За всю спортивную карьеру меня лично не то чтобы ни разу не чествовали после завоеванных медалей — даже никто не удосужился позвонить поздравить или открытку отправить. Это обращение не для того, чтобы на кого-то пожаловаться. А для того, чтобы показать, что есть спортсмен, который завоевывает медали для своей страны и которому нужна поддержка».

 
 
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«Я не собираюсь считать чужие деньги, просто хочется, чтобы было логично и справедливо: показал результат - получи деньги, а если нет результата, тогда за что...
 
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