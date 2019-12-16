VOKA League приглашает на предновогодний финал турнира по CS:GO

22 декабря все любители многопользовательских компьютерных игр и поклонники кибеспорта смогут поддержать финалистов первого турнира VOKA League Counter-Strike: Global Offensive. Видеосервис VOKA организует для них просмотр прямой трансляции соревнований с подарками, сюрпризами и розыгрышами.

Офлайн-мероприятие для фанатов виртуальных сражений состоится в клубе Avalon VR (он расположен на 5-м этаже ТРЦ Galleria Minsk). 22 декабря в 15:00 здесь начнется специальная прямая трансляция состязаний на большом экране. Помимо захватывающей игры, гостей ждут приятные призы, подарки и активации от VOKA.

Попасть на мероприятие смогут все желающие. Однако предварительно имеет смысл зарегистрироваться по ссылке : первые 30 человек, которые зарегистрируются и придут на мероприятие, получат сертификаты в Steam, следующие 50 – сертификаты от VOKA. Во время мероприятия в новогодней атмосфере Кибер-Дед Мороз разыграет среди зарегистрированных зрителей специальные призы и подарки.