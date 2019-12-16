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VOKA League приглашает на предновогодний финал турнира по CS:GO
Источник материала: БДГ
22 декабря все любители многопользовательских компьютерных игр и поклонники кибеспорта смогут поддержать финалистов первого турнира VOKA League Counter-Strike: Global Offensive. Видеосервис VOKA организует для них просмотр прямой трансляции соревнований с подарками, сюрпризами и розыгрышами.
Офлайн-мероприятие для фанатов виртуальных сражений состоится в клубе Avalon VR (он расположен на 5-м этаже ТРЦ Galleria Minsk). 22 декабря в 15:00 здесь начнется специальная прямая трансляция состязаний на большом экране. Помимо захватывающей игры, гостей ждут приятные призы, подарки и активации от VOKA.
Попасть на мероприятие смогут все желающие. Однако предварительно имеет смысл зарегистрироваться по
Участники киберспортивной VOKA League в рамках турнира сражаются не только за победу, но и за ценные призы: общий призовой фонд состязаний составляет 10 200 белорусских рублей. Прямые трансляции игр VOKA League доступны на VOKA в разделе «
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22 декабря все любители многопользовательских компьютерных игр и поклонники кибеспорта смогут поддержать финалистов первого турнира VOKA League Counter-Strike: Global Offensive.
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