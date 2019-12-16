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VOKA League приглашает на предновогодний финал турнира по CS:GO

17.12.2019 16:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

22 декабря все любители многопользовательских компьютерных игр и поклонники кибеспорта смогут поддержать финалистов первого турнира VOKA League Counter-Strike: Global Offensive. Видеосервис VOKA организует для них просмотр прямой трансляции соревнований с подарками, сюрпризами и розыгрышами.

Офлайн-мероприятие для фанатов виртуальных сражений состоится в клубе Avalon VR (он расположен на 5-м этаже ТРЦ Galleria Minsk). 22 декабря в 15:00 здесь начнется специальная прямая трансляция состязаний на большом экране. Помимо захватывающей игры, гостей ждут приятные призы, подарки и активации от VOKA.

Попасть на мероприятие смогут все желающие. Однако предварительно имеет смысл зарегистрироваться по ссылке: первые 30 человек, которые зарегистрируются и придут на мероприятие, получат сертификаты в Steam, следующие 50 – сертификаты от VOKA. Во время мероприятия в новогодней атмосфере Кибер-Дед Мороз разыграет среди зарегистрированных зрителей специальные призы и подарки.

Участники киберспортивной VOKA League в рамках турнира сражаются не только за победу, но и за ценные призы: общий призовой фонд состязаний составляет 10 200 белорусских рублей. Прямые трансляции игр VOKA League доступны на VOKA в разделе «VOKA League», а также на стриминговой платформе Twitch и в группе VOKA Gaming в социальной сети «Вконтакте». Здесь же размещена вся актуальная информация о ходе состязаний: турнирные таблицы, расписание игр и трансляций и т.д.

 
 
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22 декабря все любители многопользовательских компьютерных игр и поклонники кибеспорта смогут поддержать финалистов первого турнира VOKA League Counter-Strike: Global Offensive.
 
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