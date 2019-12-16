Госпромнадзор напоминает о правилах безопасности

Источник материала: Газета Авангард

Уже совсем скоро к нам придут долгожданные праздники – Рождество и Новый год. К торжествам мы готовимся заранее, но в суете рабочих дней порой забываем о своей безопасности.





Напоминаем, что ежегодно в республике в первые два месяца зимы регистрируется рост травматизма от пиротехники. Так, только за новогоднюю ночь 2017-2018 пострадал 71 человек, за новогоднюю ночь 2018-2019 — 34 человека, из которых почти треть – дети.

Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь происходит при использовании петард, фонтанов, бенгальских огней, хлопушек. Немалую роль играет нахождение людей в нетрезвом состоянии, использование контрафактных пиротехнических изделий, отсутствие информации по применению.

Помните, что :

запрещается использовать контрафактные пиротехнические изделия;

опасная зона при проведении фейерверка – не менее 30 м;

при установке пиротехнического изделия нужно исключить возможность его опрокидывания;

запрещается наклонятся над изделием;

после поджигания фитиля фейерверка необходимо быстро, но не бегом не оборачиваясь удалится.

В соответствии с правилами безопасности, к местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасность граждан;

места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц

и детских учреждений;

и детских учреждений; территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

Евгений Новик, старший государственный инспектор

Гомельского областного управления

Госпромнадзора