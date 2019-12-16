Госпромнадзор напоминает о правилах безопасности

Уже совсем скоро к нам придут долгожданные праздники – Рождество и Новый год. К торжествам мы готовимся заранее, но в суете рабочих дней порой забываем о своей безопасности.
Напоминаем, что ежегодно в республике в первые два месяца зимы регистрируется рост травматизма от пиротехники. Так, только за новогоднюю ночь 2017-2018 пострадал 71 человек, за новогоднюю ночь 2018-2019 — 34 человека, из которых почти треть – дети.
Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь происходит при использовании петард, фонтанов, бенгальских огней, хлопушек. Немалую роль играет нахождение людей в нетрезвом состоянии, использование контрафактных пиротехнических изделий, отсутствие информации по применению.
Помните, что :
- запрещается использовать контрафактные пиротехнические изделия;
- опасная зона при проведении фейерверка – не менее 30 м;
- при установке пиротехнического изделия нужно исключить возможность его опрокидывания;
- запрещается наклонятся над изделием;
- после поджигания фитиля фейерверка необходимо быстро, но не бегом не оборачиваясь удалится.
В соответствии с правилами безопасности, к местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:
- территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасность граждан;
- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;
- мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;
- территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц
и детских учреждений;
- территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.
Евгений Новик, старший государственный инспектор
Гомельского областного управления
Госпромнадзора