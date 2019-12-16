Источник материала: Новости Волковыска

Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международной компанией, заинтересованной приватизировать ОАО «Красносельскстройматериалы», входящей в госкорпорацию «Белорусская цементная компания». Журналу «Цемент и его применение» на заводе подтвердили факт переговоров с иностранным инвестором, сообщает jcement.ru

«Красносельскстройматериалы» — крупнейший производитель строительных материалов в Республике Беларусь. Помимо цементного завода мощностью 1,6 млн тонн продукции в год под управлением компании находятся производство сухих строительных смесей, строительной извести, мелкогранулированного мела, блоков из ячеистого бетона, асбестоцементных

«Мы активно ведем диалог насчет Красносельского цементного завода, реально есть интерес у одного международного инвестора, который готов и сотрудников оставить, и наращивать объемы, делать шаг за шагом эту инвестицию, чтобы правительство было спокойно», — говорит глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Александр Пивоварский, чьи слова цитирует центральное госинформагентство БЕЛТА.

В Беларуси есть несколько примеров предприятий, где можно было бы без потерь провести приватизацию, считают в ЕБРР. Это не панацея от всех проблем, говорит Александр Пивоварский, но с поддержкой ЕБРР «это не несет особых рисков для страны, а только может иметь плюсы».

Кроме цементного завода в поселке Красносельский Волковысского района Гродненской области глава представительства назвал как объект интереса со стороны иностранных инвесторов — белорусскую пивоваренную компанию «Крыница».

Впервые разговоры о возможной приватизации Красносельского цементного завода начались в 2017 году — министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил изданию Financial Times, что в этом направлении активно работает ЕБРР. В апреле 2018 года ЕБРР подтвердил свое намерение.

На самом Красносельском заводе журналу «Цемент и его применение» в понедельник, 13 декабря, подтвердили факт переговоров с инвестором, пообещав рассказать подробности по окончании переговорного процесса.

«Красносельскстройматериалы» сейчас находятся в ведении госкорпорации «Белорусская цементная компания», вместе с двумя другими цементными предприятиями на территории страны: «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер». Красносельский завод выпускает продукцию сухим способом.

В конце 2014 года государство компенсировало всем трем цементным заводам долг в 129 млн долларов США перед китайскими инвесторами, проводившими модернизацию белорусских предприятий. В сентябре 2019 года комитет Госконтроля Беларуси объявил, что финансовая помощь государства цементным заводам пока не окупилась.

Европейский банк реконструкции и развития — инвестиционная организация, учрежденная в 1991 году для привлечения средств в экономику Европы и Азии. Акционерами являются 69 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР — крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. С 1992 году ЕБРР вложил в 119 проектов на территории страны 2,7 млрд евро.