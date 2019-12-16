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Apple предлагает выбрать пользователям из Беларуси регион «Россия» или «Россия»

17.12.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY написала читательница Екатерина, которая заметила странную деталь: если обратиться в поддержку на официальном сайте Apple, пользователю предложат на выбор два региона — «Россия» с российским флагом и «Россия» с белорусским.


Этот скрин мы получили при помощи MacBook одного из наших сотрудников

Екатерина записала видео, на котором видно — если обратиться в техподдержку Apple и выбрать страну «Россия», то следующим пунктом предложат «белорусскую» Россию или «российскую» Россию. Отдельной страны «Беларусь» в списке вовсе не оказалось.

Вы можете наблюдать это сами на видео внизу:

Добавим, что если нажать на кнопку с Россией и белорусским флагом, предложат ввести серийный номер устройства и узнать, где находится ближайший сервисный центр компании. Правда после этого появляется сообщение об ошибке.

Мы обратились за комментарием в службу Apple и добавим комментарий, как только он появится.

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Если обратиться в техподдержку Apple и выбрать страну «Россия», то следующим пунктом предложат «белорусскую» Россию или «российскую» Россию.
 
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