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Apple предлагает выбрать пользователям из Беларуси регион «Россия» или «Россия»
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY написала читательница Екатерина, которая заметила странную деталь: если обратиться в поддержку на официальном сайте Apple, пользователю предложат на выбор два региона — «Россия» с российским флагом и «Россия» с белорусским.
Екатерина записала видео, на котором видно — если обратиться в техподдержку Apple и выбрать страну «Россия», то следующим пунктом предложат «белорусскую» Россию или «российскую» Россию. Отдельной страны «Беларусь» в списке вовсе не оказалось.
Вы можете наблюдать это сами на видео внизу:
Добавим, что если нажать на кнопку с Россией и белорусским флагом, предложат ввести серийный номер устройства и узнать, где находится ближайший сервисный центр компании. Правда после этого появляется сообщение об ошибке.
Мы обратились за комментарием в службу Apple и добавим комментарий, как только он появится.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Если обратиться в техподдержку Apple и выбрать страну «Россия», то следующим пунктом предложат «белорусскую» Россию или «российскую» Россию.
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