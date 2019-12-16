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Окончательно и точно. 2 января — выходной без отработок

17.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Напомним, о предложении сделать выходным 2 января без переносов и отработок заявил премьер-министр Сергей Румас 6 декабря.

Окончательно и точно. 2 января — выходной без отработок

— Что касается 2 января, здесь ситуация другая: мы все равно отдыхаем, как правило, только потом придется отработать этот день. Поэтому вчера правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу, — говорил Сергей Румас, но не уточнял, о чем конкретно идет речь в указе. О закрепленном переносе с отработкой или же о том, чтобы сделать выходной без переноса рабочего дня.

Напомним, в будущем году часть праздников попадает на субботу или воскресенье. А поскольку у нас нет правила переноса таких дней на рабочие, это значит, что мы просто потеряем выходные из-за того, что 2020-й будет високосным, с 29 днями в феврале. Поэтому дни 9 мая и 7 ноября попадают на субботу, а 8 марта — на воскресенье. То есть в будущем году нам светит всего 6 дополнительных выходных.

Кстати, по количеству дополнительных выходных белорусы отстают от соседей. Всего у нас 9 дополнительных выходных, в то время как Россия, Литва, Латвия имеют 14 дополнительных выходных, 12 в Польше и 11 в Украине.

 
 
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  Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Напомним, о предложении сделать выходным 2 января без переносов и отработок заявил премьер-министр Сергей Румас 6...
 
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