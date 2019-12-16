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Окончательно и точно. 2 января — выходной без отработок
17.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Напомним, о предложении сделать выходным 2 января без переносов и отработок заявил премьер-министр Сергей Румас 6 декабря.
— Что касается 2 января, здесь ситуация другая: мы все равно отдыхаем, как правило, только потом придется отработать этот день. Поэтому вчера
Напомним, в будущем году часть праздников
Кстати, по количеству дополнительных выходных белорусы
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Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Напомним, о предложении сделать выходным 2 января без переносов и отработок заявил премьер-министр Сергей Румас 6...
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