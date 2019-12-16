Тапас показал, как будет выглядеть ЖК Монтерей в Лебяжьем: цена квадрата стартует от $1420

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Проект предполагает три монолитных малоэтажных дома с 90 квартирами площадью от 43 до 168 кв. м. Планировки свободные. Квартиры сдаются без отделки. Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана. В квартирах применяется увеличенное остекление (при ширине окон от 1,5 до 4,5 м и высоте — 2,1 м) из алюминиевого профиля от европейского производителя с заполнением стеклом повышенной прочности. Каждый квадратный метр квартиры будет насыщен естественным светом. Высота потолков от 3 до 3,3 м.

Расположение в одной из самых экологически чистых и перспективных частей города – микрорайоне Лебяжий – главное преимущество 6-ти этажного дома клубного типа. «Монтерей» особенно подойдет для тех, кто хочет ежедневно наслаждаться чистым воздухом, сохраняя при этом все возможности, предоставляемые мегаполисом. В шаговой доступности здесь школы и детские сады, магазины и торговые центры, кафе и рестораны, а также физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена».







Необходимо отметить, что в «Монтерее» уже максимально применены наработки, использовавшиеся в других жилых комплексах, таких как «Аквамарин», «Олимпик парк», «Жасминовая -1». Все они успешно функционируют. Не менее важно и то, что в клубном доме преимум-класса учтены пожелания эксплуатирующих организаций, граждан. Среди таковых – применение премиальной линейки остекления, встроенный паркинг на первом этаже, закрытая территория. Все это подчеркивает повышенную комфортность объекта. При разработке планировочных решений с учетом возможностей площадки, мы постарались дать возможность реализовать все творческие задумки дизайнерам, которые будут работать с нашими покупателями, – так характеризовал старт проекта по строительству принципиально нового объекта недвижимости, на реализацию которого отведено 16 месяцев, заместитель управляющегося группы компаний «ТАПАС» по строительству Николай Требенок.











Стоимость 1 квадратного метра в клубном доме будет варьироваться и составит на начальном этапе строительства $1420–$1820 в эквиваленте. Приобрести квартиры в «Монтерее» можно с использованием различных финансовых инструментов: в кредит на специальных условиях – до 20 лет, в лизинг сроком до 20 лет, на условиях беспроцентной рассрочки сроком от 12 месяцев, а также по программе Trade-in (прием вашей квартиры в зачет покупаемой).