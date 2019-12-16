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Новости экономики за 17.12.2019

17.12.2019 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На реализацию какого проекта Евросоюз выделит Беларуси миллион евро? Как изменился биржевой экспорт сельхозпродукции и почему компания Boeing приостанавливает выпуск самолетов? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит более 1 млн евро на второй в Беларуси проект программы Twinning

УВЕЛИЧИЛСЯ БИРЖЕВОЙ ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Биржевой экспорт сельхозпродукции увеличился на 41 % (по сумме сделок это 162 миллиона рублей). Драйвером по-прежнему остается молочка, и в первую очередь сливочное масло. Его экспорт увеличился почти в три раза, до 83 миллионов рублей, несмотря на некоторое снижение биржевых котировок.

Новости экономики за 17.12.2019

Для поставок сухого молока за рубеж характерна еще более высокая положительная динамика. Продажи «белого золота» через биржу выросли в четыре раза, до 30 миллионов рублей, в том числе за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на российском рынке. В тройку самых востребованных товарных позиций также вошло рапсовое масло, поставляемое в страны Европейского союза.

Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. На реализацию какого проекта Евросоюз выделит Беларуси миллион евро? Как изменился биржевой экспорт сельхозпродукции и почему компания Boeing...
 
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