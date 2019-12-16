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На главной елке Бреста теперь можно «писать» и «рисовать». Ждем только мяча на верхушку

17.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Всего две недели осталось до Нового года. Основные хлопоты работников коммунального хозяйства — это создание праздничной атмосферы в городе. В центре внимания – главная елка Бреста на площади Ленина. В этом году она впервые стала интерактивной.

На главной елке Бреста теперь можно «писать» и «рисовать». Ждем только мяча на верхушку

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Вечером 16 декабря председатель горисполкома Александр Рогачук вместе с руководством ЖКХ осмотрели новогодние объекты. Специально для этого случая главная елка была включена в тестовом режиме. В зелёной искусственной хвое мелькали тысячи разноцветных огоньков. По диагонали бежали яркие узоры и бегущие строчки, поздравляя брестчан с Новым годом.

На главной елке Бреста теперь можно «писать» и «рисовать». Ждем только мяча на верхушку


«На ёлке можно писать и рисовать любые «композиции» и тексты, управление и программирование ведется через компьютер. Особенно красиво она будет смотреться ночью. Особый шарм ей придадут большие золотистые и красные шары на зеленом фоне.

На главной елке Бреста теперь можно «писать» и «рисовать». Ждем только мяча на верхушку


В честь чемпионства «Динамо» 18 декабря верхушку конструкции должен украсить бело-синий мяч. Такой елки точно нигде в мире не было. Красоту 24-метровой красавицы и улыбки горожан нельзя измерить деньгами, впрочем, где ее изготовили и сколько она стоит — коммерческая тайна», — рассказал гендиректор городскго ЖКХ Игорь Сильченко.

На главной елке Бреста теперь можно «писать» и «рисовать». Ждем только мяча на верхушку


Затем инспектирующая команда прошлась по Городскому саду. Выглядит он просто сказочно, для полного парада не хватает только белоснежного покрывала. Перед входной светящейся аркой симпатичная, украшенная разноцветными огнями стилизованная елка. Ветки парковых деревьев украшены сотней разноцветных шаров диаметром 60 сантиметров, в ближайшее время к ним добавят еще сорок. Деньги на украшение Городского сада взяли из внебюджетных средств — за счет прибыли ЖКХ.

 
Теги: Брест
 
 
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  Всего две недели осталось до Нового года. Основные хлопоты работников коммунального хозяйства — это создание праздничной атмосферы в городе. В центре внимания...
 
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