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Беларусь и Россия в ближайшее время найдут компромисс по цене на газ

17.12.2019 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Россия в ближайшее время найдут компромисс по цене на газ

Российская сторона намерена придерживаться пакетного принципа при обсуждении и реализации дорожных карт по интеграции, в том числе по доступу белорусских товаров на российский рынок и формированию цены на газ для Беларуси.

"Позиция российской стороны единая. Льготный режим при реализации всего пакета дорожных карт, подчеркиваю всего пакета дорожных карт, должен быть одинаковый для российского и белорусского производителя", - сказал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев после встречи с руководством Минского автозавода

"Позиция российской стороны единая. Льготный режим при реализации всего пакета дорожных карт, подчеркиваю всего пакета дорожных карт, должен быть одинаковый для российского и белорусского производителя", - сказал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев после встречи с руководством Минского автозавода, пишет interfax.by.

По его словам, "это взаимоувязанные подходы, в том числе и на основе унификации или сближения национального законодательства, в том числе той нормативной базы, без объединения подходов в рамках совершенствования которой невозможно говорить о едином льготном режиме".

Посол также подчеркнул, что такой подход РФ сохраняет и при обсуждении с Минском цены на газ для Беларуси с 2020 года.

"Цена на газ на следующий год – это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия, базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной политики", - сказал Мезенцев.

При этом он отметил, что "вопрос учета запросов белорусской стороны очень важен и для российской стороны, самым внимательным образом, в том числе, министерство энергетики России, компании-партнеры относятся к тому запросу, который обозначают белорусские друзья".

"Убежден, что взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самое ближайшее время найден", - добавил посол.

Он также отметил, что "подходы сторон в рамках формирования единой промышленной политики предусматривают взаимодействие в сфере производителей грузового транспорта".

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 8 декабря в Сочи на встрече обсудили цены на энергоносители на 2020 год и, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, "серьезно сблизили позиции". В свою очередь посол Беларуси в РФ Владимир Семашко сообщил, что вопрос по цене российского газа для Беларуси должен решиться в течение двух недель.

 
 
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