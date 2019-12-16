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ЕС выделит более 1 млн евро на второй в Беларуси проект программы Twinning

17.12.2019 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Twinning – это форма сотрудничества между государственными администрациями стран ЕС и их коллегами в регионе соседства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты Тwinning способствуют реформе государственного управления. В этот раз совместно работают сотрудники Национального кадастрового агентства, Госкомимущества и их коллеги из Нидерландов и Испании.

В стране около 10 миллионов объектов недвижимого имущества. Информацию о них нужно собирать, аккумулировать и эффективно ею управлять. Для Беларуси важно изучить опыт европейских стран.

ЕС выделит более 1 млн евро на второй в Беларуси проект программы Twinning

Хайко Ван дер Вегт, руководитель проекта (Нидерланды):
Это твининговый проект, а он подразумевает сотрудничество между организациями белорусского кадастра, испанского и нидерландского. Информационное сотрудничество подразумевает имплементацию принципов европейской директивы INSPIRE, которая гласит, что данными нужно делиться таким образом, чтобы вы понимали наши данные, а вы – наши.

Цель данного проекта – сотрудничество в области электронного правительства. Это подразумевает общие стандарты, чтобы каждая организация, грубо говоря, не изобретала собственный велосипед. Мы помогаем разработать общие стандарты информационного взаимодействия и обмена информацией.

ЕС выделит более 1 млн евро на второй в Беларуси проект программы Twinning

К реализации твининг-проектов, финансируемых Евросоюзом, проявляют интерес и другие государственные организации. 2020 год будет достаточно плодотворным с точки зрения Twinning – сразу три проекта будут запущены.

Больше новостей экономики за 17 декабря здесь.

Люди в материале: Хайко Ван дер Вегт
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Twinning – это форма сотрудничества между государственными администрациями стран ЕС и их коллегами в регионе соседства, сообщили в программе...
 
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