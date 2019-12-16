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Минчане об исчезнувших политиках: Опасно! Очень
Источник материала: Партизан
16 декабря 2019 года появилась видео, в котором человек, назвавший себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад.
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16 декабря 2019 года появилась видео, в котором человек, назвавший себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» рассказал, как участвовал в похищении и убийстве...
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