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В Минске разыскивают мужчину. Он может быть причастен к убийству

17.12.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, преступление было совершено 17 декабря на улице Космонавтов.  

В Минске разыскивают мужчину. Он может быть причастен к убийству
Фото: ГУВД Мингорисполкома  

На вид мужчине 40 лет, рост около 165 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы.  

Был одет в куртку и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.  

В Минске разыскивают мужчину. Он может быть причастен к убийству
Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обратиться в любое РУВД г. Минска или по номерам телефонов: 8 (044) 581-65-24 или 102.  

Конфиденциальность гарантируется.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству.   По информации ГУВД Мингорисполкома, преступление было совершено 17...
 
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