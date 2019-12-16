В Минске разыскивают мужчину. Он может быть причастен к убийству

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству.

По информации ГУВД Мингорисполкома, преступление было совершено 17 декабря на улице Космонавтов.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид мужчине 40 лет, рост около 165 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы.

Был одет в куртку и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обратиться в любое РУВД г. Минска или по номерам телефонов: 8 (044) 581-65-24 или 102.

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