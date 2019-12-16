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Пожар на МЗВТ начался из-за воспламенения электрических кабелей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В здании Минского завода вычислительной техники на техническом этаже воспламенились электрические кабели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 25 человек. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. В здании Минского завода вычислительной техники на техническом этаже воспламенились электрические кабели, сообщили в программе «Столичные...
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