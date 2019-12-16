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На соцзащиту - 354 рубля, на обучение - 2,9. Сколько на самом деле тратят на работников наниматели

17.12.2019 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году средняя зарплата за январь-декабрь составила 958 рублей (до выплаты налогов и страховых взносов). Однако, по данным Белстата, на деле организации потратили на своих сотрудников гораздо больше — в среднем по 1422,5 рублей на работника. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что уходили эти деньги.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Основная часть этой суммы приходится на оплату отработанного времени — в среднем 878,9 рублей в месяц. Еще 78,8 рубля — это оплата неотработанного времени (например, отпусков). Единовременные поощрительные выплаты потянули на 68,4 рубля в месяц, а оплата питания, жилья и топлива, включаемая в зарплату, — на 3,1 рубля.

Серьезная статья расходов для всех нанимателей — это социальная защита. Сюда в первую очередь входят обязательные взносы в Фонд соцзащиты на выплату пенсий и пособий. Стандартная ставка для большинства нанимателей — 34% зарплатного фонда (но бывают исключения). Помимо этого в расходах на соцзащиту также учитываются доплаты к пенсиям, материальная помощь при рождении ребенка, медицинская страховка для сотрудников и так далее. В среднем на соцзащиту в прошлом году работодатели выплачивали по 354,2 рубля на человека в месяц.

Расходы на культурно-бытовое обслуживание в среднем составили по 4,1 рубля на работника. В эту категорию попадают, например, оплата путевок или занятий спортом. Расходы на профессиональное обучение потянули на 2,9 рубля, расходы по обеспечению работников жильем — на 2 рубля. А еще 0,9 рубля в месяц — это проценты по кредитам на выплату зарплат.

Есть у работодателей и другие расходы на рабочую силу, которые нельзя отнести ни к одной из этих категорий: оплата командировок, спецодежды и так далее. На них в прошлом году уходило в среднем по 29,3 рубля на каждого работника в месяц.

Напомним, что речь идет о средних суммах по стране. Это не означает, что все наниматели тратят деньги на обеспечение сотрудников жильем или, скажем, оплату занятий спортом.

Кто больше отчисляет на пенсии, пособия и другую соцзащиту?

Лидирующая сфера — это вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования. Организации, работающие в этой области, в прошлом году перечисляли на соцзащиту в среднем по 882,2 рубля в месяц на работника. Следом идут горнодобывающая промышленностей (757,5 рубля) и деятельность воздушного транспорта (732,9 рублей).

У айтишников, которые славятся самыми высокими зарплатами в стране, отчисления на соцзащиту уже не такие высокие — в среднем 476,2 рубля на человека. Вероятно, связано это с тем, что у компаний-резидентов ПВТ есть льготы на уплату взносов в Фонд соцзащиты. Они платят их исходя не из фактических зарплат работников, а из средних по стране.

В сфере здравоохранения расходы на соцзащиту составляли 331,6 рубля на работника, в образовании — 303,2 рубля. Меньше всего на соцзащиту отчисляют в библиотеках, архивах, музеях и прочих культурных учреждениях — на 215,8 рубля.

Где больше тратят на обучение работников?

Здесь с большим отрывом лидирует сфера воздушного транспорта, где на профессиональное обучение в месяц тратят по 150,4 рубля на каждого работника. На втором месте — вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (по 53,9 рубля), на третьем — государственное управление (22,1 рубля). А меньше всего на профессиональное обучение тратят в компаниях, занимающихся организацией азартных игр и лотерей — по 10 копеек на человека в месяц.

А кто чаще оплачивает работникам жилье, спорт и путевки на отдых?

Самые большие расходы на обеспечение жилья сотрудникам — в сфере производства химических продуктов (11,7 рубля), а на культурно-бытовое обслуживание — в сфере информационных технологий (50,5 рубля).

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По данным Белстата, в прошлом году организации потратили на своих сотрудников в среднем по 1422,5 рублей на человека, при том что средняя зарплата составила 958 рублей.
 
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