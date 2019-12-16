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2 января объявлен выходным днем без отработок

17.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

2 января объявлен выходным днем без отработок

2 января объявлен государственным выходным днем без отработок. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», сообщает телеканал ont.by.

Александр Лукашенко рассмотрел вопрос о том, чтобы объявить 2 января государственным выходным днем без отработок. «А теперь о решении, которое мы анонсировали, а вся страна ждала. Нам подсказали: вопрос решён! Отдыхаем!», – сообщает Telegram-канал. 

ont.by
 
 
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2 января объявлен государственным выходным днем без отработок. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», сообщает телеканал ont.by. Александр...
 
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