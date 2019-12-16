Ушачский РОВД информирует о переносе рабочего дня

Источник материала: Патриот (Ушачи)

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. №688 «О переносе рабочих дней в 2020 году» рабочий день с четверга 2 января 2020 года переносится на 30 декабря 2019 года в подразделениях Ушачского РОВД, осуществляющих приём граждан по вопросам оборота оружия, транспорта, гражданства и миграции.