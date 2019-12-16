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На улице Ленина возле магазина «Свежий хлеб» в направлении к центральной площади произошло ДТП.
17.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Со слов очевидцев, водитель микроавтобуса почувствовав, что его машина задымилась, остановился. Ему на помощь попытался прийти водитель автомобиля Peugeot 406, который остановился на противоположной стороне дороги, но его сбил автомобиль Volkswagen Polo.
Водителя Peugeot забрала скорая помощь, состояние уточняется.
Официальной информации по данному происшествию пока нет.
Slutsk-Gorod.by
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Со слов очевидцев, водитель микроавтобуса почувствовав, что его машина задымилась, остановился. Ему на помощь попытался прийти водитель автомобиля Peugeot 406, который...
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