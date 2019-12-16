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Беляцкий: Гаравский довольно точно описывает обстоятельства похищения и убийства Захаренко, Гончара и Красовского

17.12.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бездействие СК в этой ситуации можно будет расценивать как желание властей скрыть страшную правду.



По мнению правозащитника Алеся Беляцкого новая информация, которая появилась в источниках Deutsche Welle, а именно, признание бывшего бойца СОБРа в участии в внесудебных казнях известных оппозиционных политиков, требует обязательного расследования, передает «Весна».

«Юрий Гаравский довольно точно описывает обстоятельства похищения и убийства Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Указывает место убийств, называет конкретных людей, которые брали в них участие. Бездействие следственного комитета в этой ситуации можно будет расценивать как желание властей скрыть страшную правду.

Александр Лукашенко, который в свое время по политическим мотивам фактически прекратил расследование этих убийств, должен сделать все, чтобы оно все-таки произошло. Иначе, неизбежно, подозрение в сокрытии правды будет падать и на него», — отмечает Алесь Беляцкий.
 
 
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Бездействие СК в этой ситуации можно будет расценивать как желание властей скрыть страшную правду.
 
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