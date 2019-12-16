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В Минской области проведут усиленный мониторинг безопасности труда на стройплощадках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области усиливается контроль за безопасностью труда на строительных площадках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Цель – профилактика производственного травматизма. В течение месяца специалисты проверяют дисциплину на должностных местах: как самих работников, так и руководителей предприятий. Также мобильные группы при необходимости окажут организациям методическую и практическую помощь.
Татьяна Бетько, заведующая сектора комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
Результаты мониторинга подведут после 11 января.
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Новости Беларуси. В Минской области усиливается контроль за безопасностью труда на строительных площадках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цель –...
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