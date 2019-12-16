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В Минской области проведут усиленный мониторинг безопасности труда на стройплощадках

17.12.2019 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области усиливается контроль за безопасностью труда на строительных площадках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области проведут усиленный мониторинг безопасности труда на стройплощадках

Цель – профилактика производственного травматизма. В течение месяца специалисты проверяют дисциплину на должностных местах: как самих работников, так и руководителей предприятий. Также мобильные группы при необходимости окажут организациям методическую и практическую помощь.

В Минской области проведут усиленный мониторинг безопасности труда на стройплощадках

Татьяна Бетько, заведующая сектора комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
Будет проводиться повторно инструктаж по технике безопасности, проверка на строительных объектах выполнения определенных видов работ, правила выполнения этих работ. Также будет выезд мобильных групп на строительные объекты с целью проконтролировать, как ведется та или иная работа в соответствии со всеми планами и инструктажами, как строители выполняют технику безопасности.

Результаты мониторинга подведут после 11 января.

Люди в материале: Татьяна Бетько
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области усиливается контроль за безопасностью труда на строительных площадках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цель –...
 
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