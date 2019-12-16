В Мексике строят первую в мире деревню, для которой дома печатает гигантский 3D-принтер

Источник материала: KYKY

В Мексике создают первый в мире поселок, дома которого печатает гигантский 3D-принтер. До конца 2020 года новых домов появится около 50-и: сюда поселят малоимущих граждан, которые сейчас вынуждены жить в самодельных строениях, имея в распоряжении лишь три доллара в день.

Принтер называется Vulcan II, его разработала компания ICON. Одним домом он может заниматься до двух суток. Технология работает так: принтер выдает бетонную смесь, которая затвердевает при высыхании, образуя стены. Остальным занимаются строители: устанавливают крышу, окна, двери и декоративные элементы.

Распечатанные одноэтажные сооружения будут включать в себя две спальни, ванную комнату и даже веранду. Общая площадь жилища составит 45 квадратных метров. Производители обещают, что сделают здания прочными, и они смогут выдержать землетрясения.

Семьи переедут на новые места только в следующем году, когда стройка подойдет к концу. К слову, за дома они все же заплатят. С них попросят от 20 до 30% дохода: застройщики считают, что так у людей возникнет ощущение собственной причастности.