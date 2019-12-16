В суде запросили срок для ипэшницы, которую обвиняют в даче взятки главному архитектору Минска

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Заводского района Минска состоялись прения сторон по делу в отношении предпринимателя Нонны Гришиной. Она была задержана в марте 2019 года и обвиняется по части 2 статьи 431 — передача взятки в крупном размере на тот момент главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Прокурор попросила приговорить Гришину к двум годам лишения свободы. Обвиняемая вину не признала, хотя и не отрицала факта передачи 4 тысяч долларов чиновнику. Гришина настаивает: Лучинович о деньгах, оставленных ею в пакете с сувенирами из Индии, ничего не знал. Однако у стороны обвинения другое мнение.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Нонну Гришину обвиняют в том , что она по предварительной договоренности передала Павлу Лучиновичу 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского. Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова , которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.

Гришина же настаивала: этот объект был включен в ПДП в правовом поле, а его первоначальное невключение туда было ошибкой «Минскпроекта», которую удалось исправить только при помощи комитета архитектуры. По ее словам, Лучинович ее не консультировал.

При этом Гришина не отрицает факт передачи денег, но отрицает, что это была взятка. Она говорит, что у нее близкие отношения с Лучиновичем, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. По словам обвиняемой, чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.

Прослушка и личная переписка

Сторону обвинения в суде представляла старший прокурор Наталья Соколова. По ее словам, Нонну Гришину и Лучиновича связывали не только дружеские отношения, как настаивала Гришина, но и деловые. В подтверждение этому в суде была озвучена личная переписка между Гришиной и Лучиновичем, а также Гришиной и Олегом Воловичем, замдиректора архитектурной студии «Арх-Нуво», которая разрабатывала проект для бизнес-центра на Смолячкова.

Стороной обвинения было установлено, что за несколько дней до передачи взятки Лучиновичу, Гришина встречалась в ресторане «Васильки» с Олегом Воловичем. Первоочередные вопросы, которые они там обсуждали, были связаны со строительством двух объектов: бизнес-центра на Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского.

Кроме этого, по словам прокурора, в ресторане обсуждалась и предстоящая поездка Лучиновича в Москву, и его отпуск — обо всем этом Гришина узнала из личной переписки с Лучиновичем, которую вела параллельно беседе.

За день до задержания, Нонна Гришина опять встречалась в Воловичем по тем же вопросам, а также звонила своему сыну и обсуждала с ним возможность забрать свои четыре тысячи долларов, оставленные ему в долг.

На дне задержания Гришиной и Лучиновича, которое произошло 16 марта 2019 года, сторона обвинения остановилась подробнее. Именно в этот день обвиняемая забрала деньги у сына и отпаривалась к себе домой в Хатежино. Лучинович к ней приехал около 15 часов дня, пробыл около часа.

— Как усматривается из видеозаписи, которая обозревалась в судебном заседании, Гришина проводила Лучиновича к машине, в руке у него находилась сумка черного цвета, из которой частично было видно что-то белого цвета. Подойдя к машине, Лучинович сразу сел на переднее сидение автомобиля, держа в руке сумку, — рассказала прокурор.

Лучиновича задержали в этот же день в 16.30 в личной машине на МКАД. При осмотре автомобиля, оперативники нашли деньги: они были на заднем сидении в матерчатом пакете. Кроме денег там были сувениры из Индии — чай, крем, специи.

Факт получения денег от Гришиной, по словам прокурора, Павел Лучинович не отрицал и изложил это в явке с повинной. Судя по всему, это было в день задержания.

Почему суд решил, что Лучинович знал о взятке?

В судебном заседании Гришина свою вину не признала. Она пояснила, что представляет интересы строительных и проектных организаций в государственных органах, потому что хорошо разбирается в строительстве, имеет большой опыт и контакты. Мол, знает, как все сделать правильно и в правовом поле.

По ее словам, с Лучиновичем она познакомилась примерно в 2014—2015 году, а его отца знала очень давно. Гришина не отрицала, что дала Лучиновичу 4 тысячи долларов, однако настаивала на том, что деньги давала на отдых и лечение, и что он о их передаче ничего не знал.

Прокурор же заявила, что информации о том, что Лучинович не знал о передаче ему 4 тысяч долларов, нужно относиться критически.

— Факт передачи 16 марта 2019 года 4 тысяч долларов Лучиновичу, подтверждается протоколом осмотра предметов от 14 августа 2019 года, из которого следует, что часть денежных средств, изъятых во время осмотра автомобиля Лучиновича, своим номиналом и номерами совпадают и соответствуют денежным средствам, обнаруженным у сына обвиняемой, Гришина Алексея.

Также прокурор сделала акцент на такой детали: все материальные ценности — деньги, специи, крем, ром находились в пакете, который впоследствии обнаружили в машине Лучиновича. Из протоколов выемки и осмотра известно, что в личной сумке Лучиновича была обнаружена баночка крема.

— Факт обнаружения крема в сумке Лучиновича, а не в пакете, переданной ему Гришиной, свидетельствует о том, что содержимое пакета им осматривалось. Кроме того, из показаний свидетеля А. Усматривается, что на его вопрос :" Что находится в пакете?", Лучинович пояснил: «Сувениры и деньги от Гришиной».

В подкрепление этой версии, прокурором также была озвучена личная переписка между Павлом Лучиновичем и Нонной Гришиной, состоявшаяся за несколько часов до передачи денег и задержания.

— В 12.52 Лучинович пишет Гришиной сообщение: «Через СН не надо», что свидетельствует об указании передачи ему материальный ценностей — денег — не через его отца (судом установлено, что сокращение СН использовалось Лучиновичем для обозначения отца в личных переписках), а лично. Далее, в 13.59, Лучинович отправляет неустановленному лицу сообщение: «8 тысяч ?». Указанная переписка Лучиновича с неустановленным лицом, с учетом того, что 4 тысячи долларов США приблизительно эквивалентно 8 тысячам рублям, свидетельствует о том, что еще до встречи с Гришиной, Лучиновичу было известно о том, что обвиняемая передаст ему указанную сумму денег, — заключила прокурор.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Также гособвинитель остановилась и на личной переписке Воловича и Гришиной относительно строительства бизнес-центра на Смолячкова, 14а и ФОКа на Дзержинского, которая велась еще с 2017 года. Там говорится о проволочках с бизнес-центром и как это все решалось на уровне Комитета архитектуры и строительства Мингорисполкома, когда у его руля был Павел Лучинович. Из переписки между Гришиной и Лучиновичем следует, что она носила деловой характер, а не дружеский, как утверждала ранее обвиняемая.

— Таким образом, обладая информацией о положительном исходе процедур относительно строительства бизнес-центра на Смолячкава и ФОКа на проспекте Дзержинского, Гришина, зная, что Лучинович является председателем Комитета архитектуры и градостроительства, то есть, должностным лицом, 16 марта 2019 года, передала ему материальные ценности на общую сумму не менее 8 тысяч 530 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. А также за выполнение в интересах Гришиной, и представляемых ею субъектах хозяйствования, о указанным объектам, действий. А именно: информирование о процессе согласования предпроектных документаций, проблемных и спорных вопросов, возникающих при изучении специалистами Комитета, лоббирование интересов, в том числе и путем осуществление внеочередных приемов Гришиной, организация ускорения рассмотрения письменных проектных документаций, поступающих в Комитет и т.д. (…).

Суд пришел к выводу, что Гришина совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 431 УК. На основании выше изложенного, прокурор попросила признать Нонну Гришину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также выслушал и доводы адвоката Гришиной, после чего дал обвиняемой последнее слово. Нонна Гришина зачитала длинное стихотворение и расплакалась.

Также, напомним, вторым обвиняемым по делу проходит бывший главный архитектор Минска Павел Лучинович. Его задержали в тот же день, что и Гришину. Экс-чиновника обвиняют по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Однако рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Лучиновича было отложено до его выздоровления — он до сих пор находится в больнице, куда был доставлен еще сентябре из СИЗО с параличом нижней части тела.