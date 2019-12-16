В Беларуси 2 января сделали официальным выходным днем без отработки

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января. Отрабатывать за этот выходной в другой день теперь не придется.

В то же время правительство скорректировало ранее опубликованный график переносов рабочих дней в январе 2020 года. По новому графику, 4 января (суббота) все же останется рабочим днем, но в этот день белорусы будут отрабатывать не за 2 января, а за 6 января (понедельник). А вот 11 января (суббота) будет обычным выходным днем, а не рабочим, как было заявлено первоначально.

Таким образом, 1 и 2 января (среда и четверг) будут выходными, 3 и 4 января (пятница и суббота) – рабочими, а 5, 6 и 7 января (воскресенье, понедельник и вторник) – снова выходными днями.

Напомним, ранее в Интернете появилась петиция граждан о том, чтобы сделать 31 декабря полноценным выходным днем. Однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. В качестве альтернативы был предложен вариант с полноценным выходным 2 января.