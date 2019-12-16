﻿ Малыши рассмешили зрителей на турнире по бегу с препятствиями. Посмотрите, как они добрались до первого. 21.by
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Малыши рассмешили зрителей на турнире по бегу с препятствиями. Посмотрите, как они добрались до первого

17.12.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вирусную популярность в сети набирает ролик, на котором группа дошкольников попыталась пробежать дистанцию с препятствиями.  

По информации Daily Mail, восемь малышей с энтузиазмом вышли на старт. Когда они добрались до первого препятствия, то только два ребенка смогли его преодолеть.  

Малыши рассмешили зрителей на турнире по бегу с препятствиями. Посмотрите, как они добрались до первого
Фото: twitter.com/ChillFerris 

Один малыш просто остановился, второй начал прыгать вверх-вниз, третий оббежал препятствие, а четвертый лег на дорожку – это вызвало искренний смех у всех зрителей.  

Смотрите ролик здесь.  

Малыши рассмешили зрителей на турнире по бегу с препятствиями. Посмотрите, как они добрались до первого

Видео было снято в Калифорнии в 2017 году. Но популярность начало набирать именно сейчас, после публикации в социальных сетях. У ролика на TikTok более 2 миллионов просмотров.    

В соцсетях под этим видео пользователи пишут: «Вот, как можно остановить толпу дошкольников, которые решат напасть на вас». Многие отметили, что это «гонка века».    

Девочка впервые попробовала мороженое и рассмешила своей реакцией родителей (читать далее).      

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Вирусную популярность в сети набирает ролик, на котором группа дошкольников попыталась пробежать дистанцию с препятствиями.   По информации Daily Mail, восемь...
 
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