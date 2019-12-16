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Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке «Беларусьфильма» – сотни работ, многие из них стали культовыми. Национальная киностудия ежегодно выпускает несколько фильмов. А в 2020-м представит на суд зрителям историческое фэнтези.
С этих кадров началась история белорусского кино. Первый художественный фильм (до этого были лишь киноочерки), немой и черно-белый, вышел на экраны в 1926 году. Тогда ленту увидела лишь избранная публика.
Затем были: «Девочка ищет отца» (фильм до сих пор географический лидер белорусского кино, вышел в прокат в 83 странах), знаменитая «Альпийская баллада» (которую показывали в Каннах), «Дикая охота Короля Стаха» (первый отечественный триллер). И ставшие легендарными «Белые росы».
Елена Борзова, актриса (Россия):
За белорусским кино в свое время закрепилась репутация военного. «Иди и смотри», «В августе 44-го...», «Руины стреляют», «Часы остановились в полночь». Столько фильмов о Второй мировой едва ли сняла какая-то другая страна. За это нашу «фабрику грез» в шутку прозвали «Партизан-фильм».
Последние 20 лет кинематограф страны развивается с переменным успехом. «Хрусталь» Дарьи Жук вошел в лонг-лист премии «Оскар», «В тумане» Сергея Лозницы взял приз ФИПРЕССИ в Каннах. Четверть века в стране проходит «Листопад». На фестиваль приезжают звезды: от Брийанте Мендосы до Кшиштофа Занусси.
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
«Беларусьфильм» в ближайшее время порадует кино с национальным характером. На экраны выйдут «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича» – историческое фентези.
Идет работа и над национальным кино-проектом – фильмом «Купала» (его зрители увидят в 2020 году).
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Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино
Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в...
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