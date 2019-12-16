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Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

17.12.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

В копилке «Беларусьфильма» – сотни работ, многие из них стали культовыми. Национальная киностудия ежегодно выпускает несколько фильмов. А в 2020-м представит на суд зрителям историческое фэнтези.

Дмитрий Боярович о том, какое оно – наше кино.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

С этих кадров началась история белорусского кино. Первый художественный фильм (до этого были лишь киноочерки), немой и черно-белый, вышел на экраны в 1926 году. Тогда ленту увидела лишь избранная публика.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Затем были: «Девочка ищет отца» (фильм до сих пор географический лидер белорусского кино, вышел в прокат в 83 странах), знаменитая «Альпийская баллада» (которую показывали в Каннах), «Дикая охота Короля Стаха» (первый отечественный триллер). И ставшие легендарными «Белые росы».

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Елена Борзова, актриса (Россия):
То, что было тогда… Там были люди, одержимые своей профессией, одержимые кино. Сейчас цель – деньги, хапужество. Но я столкнулась сегодня с руководителями киностудии. Очень верю, что именно они воскресят и восстановят былое торжество белорусского кино.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

За белорусским кино в свое время закрепилась репутация военного. «Иди и смотри», «В августе 44-го...», «Руины стреляют», «Часы остановились в полночь». Столько фильмов о Второй мировой едва ли сняла какая-то другая страна. За это нашу «фабрику грез» в шутку прозвали «Партизан-фильм».

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Последние 20 лет кинематограф страны развивается с переменным успехом. «Хрусталь» Дарьи Жук вошел в лонг-лист премии «Оскар», «В тумане» Сергея Лозницы взял приз ФИПРЕССИ в Каннах. Четверть века в стране проходит «Листопад». На фестиваль приезжают звезды: от Брийанте Мендосы до Кшиштофа Занусси.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться, гордиться тем, что мы имеем, и заниматься тем, что снимать кино, которое будет интересно в первую очередь. Поэтому я рассчитываю на все наши фильмы, на команду и киностудии, и на моих коллег, с которыми мы сейчас объединяемся для презентации белорусского кино за рубежом.

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

«Беларусьфильм» в ближайшее время порадует кино с национальным характером. На экраны выйдут «Приключения авантюриста Прантиша Вырвича» – историческое фентези.

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»

Идет работа и над национальным кино-проектом – фильмом «Купала» (его зрители увидят в 2020 году).

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Владимир Карачевский: надеюсь, что Рубикон пройден. Мы должны начинать объединяться и снимать интересное кино

Люди в материале: Елена Борзова, Владимир Карачевский
 
 
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Новости Беларуси. Отечественный кинематограф сегодня отмечает 95-летие. С праздником кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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