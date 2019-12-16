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Пьяная гомельчанка села за руль автомобиля с годовалым ребенком

17.12.2019 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяная гомельчанка села за руль автомобиля с годовалым ребенком
Фото из открытых источников

В милицию поступил сигнал о том, что за рулем автомобиля Renault, который двигается по трассе в направлении Гомеля, сидит пьяный водитель. Вскоре инспекторы ГАИ остановили указанную машину.

Пьяная гомельчанка села за руль автомобиля с годовалым ребенком Пьяный бесправник сел за руль – пострадала его дочь

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, за рулем была 25-летняя девушка, а вместе с ней на переднем сиденье находился годовалый ребенок. Водитель действительна оказалась пьяна, что подтвердило медосвидетельствование. По словам девушки, она дома выпила пива и поехала забирать друзей. Так как ребенка оставить было не с кем, она взяла его с собой.

Инспекторы составили в отношении нарушительницы административный протокол. Транспортное средство поместили на охраняемую стоянку. Проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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