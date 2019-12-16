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Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины
17.12.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже отгремел фейерверк, а значит - открыли.
Пока большая часть фотографий ещё на месте событий, к нам уже "прилетели"
Немедленно делимся ими с вами, но позже материал обязательно обновим, дополним.
На очереди - 20.12.2019 открытие новогодней елки Московского района г.Бреста, ул. Московская, 273. Начало в 18.00
Чтобы вы не пропустили ни одного события на это Рождество и Новый год, вот вам
Он же есть в мобильной версии сайта по ссылке - афиша.
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