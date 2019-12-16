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Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

17.12.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже отгремел фейерверк, а значит - открыли. Мероприятия прошли сегодня, 17 декабря 2019 года в створе ул. Советская и ул. Набережная Ф.Скорины, на новом месте.

Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

Пока большая часть фотографий ещё на месте событий, к нам уже "прилетели"первые от Василия.

Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

Немедленно делимся ими с вами, но позже материал обязательно обновим, дополним.

Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

На очереди - 20.12.2019 открытие новогодней елки Московского района г.Бреста, ул. Московская, 273. Начало в 18.00

Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

Чтобы вы не пропустили ни одного события на это Рождество и Новый год, вот вам путеводитель по мероприятиям города.

Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

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Теги: Брест
 
 
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  Уже отгремел фейерверк, а значит - открыли. Мероприятия прошли сегодня, 17 декабря 2019 года в створе ул. Советская и ул. Набережная Ф.Скорины, на новом месте. Пока...
 
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