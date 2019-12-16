Состоялось открытие новогодней ёлки Ленинского района на ул. Набережной Ф.Скорины

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже отгремел фейерверк, а значит - открыли. Мероприятия прошли сегодня, 17 декабря 2019 года в створе ул. Советская и ул. Набережная Ф.Скорины, на новом месте.





Пока большая часть фотографий ещё на месте событий, к нам уже "прилетели" первые от Василия .





Немедленно делимся ими с вами, но позже материал обязательно обновим, дополним.





На очереди - 20.12.2019 открытие новогодней елки Московского района г.Бреста, ул. Московская, 273. Начало в 18.00





Чтобы вы не пропустили ни одного события на это Рождество и Новый год, вот вам путеводитель по мероприятиям города .





Он же есть в мобильной версии сайта по ссылке - афиша.