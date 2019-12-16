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Ученые рассказали о самом опасном алкоголе: водку - не запивать

17.12.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наиболее быстро человек пьянеет от напитков крепостью около 20 градусов. К таким выводам пришел профессор Брайтонского университета Хал Сосабовски, передает The Telegraph.





Он объяснил, что в пиве слишком мало оборотов – необходимо выпить достаточно большое количество, чтобы напиться. В то же время виски (около 40 градусов), попадая в желудок, начинает обжигать его – и впитывается не весь алкоголь.

Сосабовски заявляет, что наиболее опасными являются напитки крепостью около 20 градусов – херес и портвейн.

"Где-то посередине находится херес и портвейн. Это оптимальный способ очень быстро напиться. Во-первых, он довольно крепкий - около 20 процентов. Во-вторых, он не препятствует собственному усвоению", - объяснил он.

Исходя из этого, Сосабовски советует не запивать крепкие напитки, поскольку это понизит градус – и организм усвоит большее количество спирта.

Также он предупредил о резком действии газированных напитков. По его словам, газы увеличивают усваиваемость алкоголя – и эффект после бокала шампанского ощущается практически сразу.

Чтобы сгладить последствия похмелья, профессор рекомендует выпивать стакан воды перед сном после вечеринки. Это поможет организму бороться с дегидратацией.
 
 
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Наиболее быстро человек пьянеет от напитков крепостью около 20 градусов. К таким выводам пришел профессор Брайтонского университета Хал Сосабовски, передает The...
 
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