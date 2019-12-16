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В Шумилинском районе 27-летний парень погиб под колесами поезда

17.12.2019 20:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Шумилинском районе 27-летний парень погиб под колесами поезда
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел около 10 часов вечера 16 декабря в районе станции Глушанино Шумилинского района. 27-летний молодой человек не заметил приближение грузового поезда и попал под него.

В Шумилинском районе 27-летний парень погиб под колесами поезда В Петриковском районе 26-летний парень погиб под колесами грузового поезда

Травмы оказались смертельными для парня, он погиб на месте происшествия. По информации Следственного комитета, при себе у молодого человека находились билет и паспорт. По предварительным данным, он проехал нужную остановку, вышел из поезда и возвращался назад по железнодорожным путям.

По факту гибели молодого человека проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
 
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