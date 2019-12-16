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Российский посол: Цены на газ отдельно, дорожные карты – отдельно
Источник материала: Партизан
Определение цены на российский газ для Беларуси не следует рассматривать в контексте подготовки дорожных карт, стороны придут к консенсусу по этому вопросу в ближайшее время, цитирует
“Цена на газ на следующий год – это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия, базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной политики”, – сказал посол РФ.
Мезенцев отметил, что “вопрос учета запросов белорусской стороны очень важен и для российской стороны”. “Самым внимательным образом, в том числе Министерство энергетики России, компании-партнеры, относятся к тому запросу, который обозначают белорусские друзья”, – подчеркнул российский посол. Он убежден, что “взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самое ближайшее время найден”.
8 декабря по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Беларуси. По его словам, в ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ.
Сейчас белорусская сторона покупает газ за $127 за 1 тыс. куб. м, но хочет снизить стоимость до уровня близлежащей Смоленской области плюс транспортировка.
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Определение цены на российский газ для Беларуси не следует рассматривать в контексте подготовки дорожных карт, стороны придут к консенсусу по этому вопросу в...
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