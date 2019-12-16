Давыдько не почувствовал, что тема интеграции взволновала граждан









— Знаете, я не почувствовал, что эта тема так уж взволновала граждан, -- заявил Давыдько. -- В возбуждение пришла лишь определенная группа политизированных людей. Они против интеграции? Но ведь все прекрасно знают экономические законы: для того, чтобы государство было самодостаточным и нормально развивалось, ему нужен достаточно обширный экономический рынок. Назовите мне успешную страну, которая не интегрирована в своей экономической политике. Независимость? Но разве мы не можем свободно передвигаться через границы, искать работу там, где пожелаем? Какая еще степень свободы нужна? Нам кивают на Литву, Латвию, Эстонию…





На мой взгляд, это совершенно зависимые экономически и политически несамостоятельные государства. Идти по их пути? Беларусь самодостаточна. Думаю, что Российская Федерация вполне может продемонстрировать свою политическую волю, чтобы ее опыт отношений с Беларусью послужил примером для других и наш общий экономический рынок расширялся. Убежден, что в этом процессе интересы политические должны стоять выше интересов дельцов, размышляющих исключительно о своих капиталах. Следование политическим интересам в конце концов приводит и к выигрышу экономическому. Мне смешно и печально, когда некоторые средства массовой информации представляют на показ публике девочку лет 7–8 с плакатом в руках: «Нет — интеграции!». Ребенка-то зачем использовать? Что эта девочка понимает в таких вопросах? И что вы сами понимаете? Нужно поймать хайп, хочется побузить, отметиться на растиражированной картинке? Ну, тогда и не говорите, что вы представляете чьи-то интересы, кроме своих мелких личных интересов.