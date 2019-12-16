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Для завода АКБ ООО «АйПауэр» перекрыли газоснабжение
17.12.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот такой фотофакт из группы Брест против свинца.
Вставили заглушку прямо на стыке муфты с трубой.
Сегодня стало известно, что облисполком
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Вот такой фотофакт из группы Брест против свинца. Вставили заглушку прямо на стыке муфты с трубой. Сегодня стало известно, что облисполком просит суд взыскать с...
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