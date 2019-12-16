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Для завода АКБ ООО «АйПауэр» перекрыли газоснабжение

17.12.2019 19:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой фотофакт из группы Брест против свинца.

Для завода АКБ ООО «АйПауэр» перекрыли газоснабжение

Вставили заглушку прямо на стыке муфты с трубой.

Для завода АКБ ООО «АйПауэр» перекрыли газоснабжение

Сегодня стало известно, что облисполком просит суд взыскать с ООО «АйПауэр» 5 млн 725 тыс. 164,25 рубля в инновационный фонд, так как компания не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот такой фотофакт из группы Брест против свинца. Вставили заглушку прямо на стыке муфты с трубой. Сегодня стало известно, что облисполком просит суд взыскать с...
 
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