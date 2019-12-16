Для завода АКБ ООО «АйПауэр» перекрыли газоснабжение

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой фотофакт из группы Брест против свинца.





Вставили заглушку прямо на стыке муфты с трубой.





Сегодня стало известно, что облисполком просит суд взыскать с ООО «АйПауэр» 5 млн 725 тыс. 164,25 рубля в инновационный фонд, так как компания не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.