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Александра Саснович с победы стартовала в новом теннисном сезоне

17.12.2019 19:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович с победы стартовала в новом теннисном сезоне
Фото из открытых источников

Во Франции стартовал женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В соревнованиях принимает участие белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

Александра Саснович с победы стартовала в новом теннисном сезоне Азаренко не заявилась на Australian Open-2020 и лишилась своего тренера

В первом круге белоруске противостояла болгарка Изабелла Шиникова (171). Наша спортсменка не испытала серьезных проблем с соперницей и одержала первую победу в новом теннисном сезоне – 6:2, 6:1. Следующей соперницей Саснович станет россиянка Анна Блинкова (61).

Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.

 
 
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Белорусская теннисистка принимает участие на турнире во французском Лиможе с призовым фондом $115 тыс.
 
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