Александра Саснович с победы стартовала в новом теннисном сезоне

Источник материала: Аргументы и факты

Во Франции стартовал женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В соревнованиях принимает участие белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

В первом круге белоруске противостояла болгарка Изабелла Шиникова (171). Наша спортсменка не испытала серьезных проблем с соперницей и одержала первую победу в новом теннисном сезоне – 6:2, 6:1. Следующей соперницей Саснович станет россиянка Анна Блинкова (61).

Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.