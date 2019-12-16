Источник материала: Mir24.TV Belarus

Компромисс будет найден. Посол России Дмитрий Мезенцев прокомментировал переговоры по цене на газ для Беларуси. Во время посещения Минского автомобильного завода глава дипмиссии заявил, что российская сторона учтет интересы Беларуси в энергетической сфере, передает телеканал «МИР 24».

Дмитрий Мезенцев отметил, что цены на российские энергоносители не относятся к вопросам подписания дорожных карт по интеграции. Страны плотно занимаются согласованием этих карт на протяжении последних месяцев. По последним данным, не согласованными остаются восемь из 31. Льготные режимы для белорусских и российских производителей на рынках обеих стран возможны только при условии реализации всего пакета дорожных карт.

«Цена на газ на следующий год – это не вопрос той или иной дорожной карты. Сегодня дорожные карты объединяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, промышленной, сельскохозяйственной, тарифной, таможенной и другой политики. Вопрос учета запроса белорусской стороны очень важен и для российской стороны. Убежден в том, что взаимоприемлемый формат поддержки белорусских коллег будет в самом ближайшем времени найден и публично обозначен», – сказал Мезенцев.

На Минском автомобильном заводе Дмитрий Мезенцев посетил музей и выставку, где увидел новинки городского транспорта. До конца года МАЗ планирует представить свой первый электробус. Также посол прокатился на спортивном болиде МАЗа с пилотом «Дакара».