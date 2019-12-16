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Белстат: реальные денежные доходы в январе-октябре выросли на 6,6%

17.12.2019 20:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белстат: реальные денежные доходы в январе-октябре выросли на 6,6%
Фото из открытых источников

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2019 года составили 106,6% к уровню аналогичного периода 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Белстат: реальные денежные доходы в январе-октябре выросли на 6,6% В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

СПРАВКА

Реальные располагаемые денежные доходы населения – денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
 
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