Белстат: реальные денежные доходы в январе-октябре выросли на 6,6%

Источник материала: Аргументы и факты

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2019 года составили 106,6% к уровню аналогичного периода 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

СПРАВКА

Реальные располагаемые денежные доходы населения – денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.