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«Очнулся в 15-ти метрах от авто». В Гомеле начался суд над водителем BMW, не пропустившим машину ГАИ

17.12.2019 20:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 17 декабря, суд Советского района Гомеля начал рассматривать уголовное дело в отношении водителя BMW, который осенью прошлого года не пропустил автомобиль ГАИ, когда тот преследовал скрывшегося с места ДТП пьяного водителя.


Фото: facebook.com/sk.gomel.smi

Напомним, ДТП произошло 17 октября. Сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя, включили проблесковые маячки и выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную столкнулись с BMW. От удара автомобиль ГАИ отбросило на осветительную мачту, затем он вылетел на обочину. В результате столкновения один из инспекторов получил серьезные травмы.

Следствие длилось больше года. В итоге перед судом в качестве обвиняемого предстал 36-летний Александр Харьянов — он находится под подпиской о невыезде. Пострадавшим по делу признан 24-летний Владимир Шпаковский — тот самый теперь уже бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ. В суд парень приехал на инвалидной коляске — после случившегося передвигаться самостоятельно он не может. В милицию Шпаковский пришел сразу после окончания Академии МВД, но не проработал там и трех месяцев.


Фото: Елена Бычкова

Гособвинитель зачитывает материалы уголовного дела.

— Харьянов на своем BMW двигался по крайней левой полосе улицы Объездной, имел объективную возможность видеть дорожную обстановку, но проявил неосмотрительность и невнимательность, не убедился, что его действия будут безопасны (…) Имея возможность остановиться и воздержаться поворота налево, выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем оперативного назначения Geely дорожно-патрульной службы ГАИ.

Таким образом, считает гособвинение, Харьянов сознательно нарушил правила дорожного движения.

На перечисление всех полученных Шпаковским в результате ДТП травм у прокурора уходит несколько минут. Согласно заключению экспертов, у парня были диагностированы сочетанная тупая травма, закрытые переломы ребер с повреждением легких, компрессионно-оскольчатые переломы позвонков с нарушением функций спинного мозга, переломы других частей тела, ушибы и раны теменной области и другие тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый вину свою не признает. Говорит, что в этот день не лихачил, был трезв, и он, и его пассажир в момент ДТП были пристегнуты.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Первым суд допросил потерпевшего. Он рассказал, что произошло в тот день.

17 октября лейтенант Шпаковский с напарником работали во вторую смену. После двух получили оружие, спецсредства и ехали с улицы Федюнинского на Советскую — работать в этот день планировали в Новобелицком районе. Но тут из служебной рации услышали позывной дежурной части с сообщением о том, что на улице Косарева произошло ДТП с участием возможно пьяного водителя, дежурная часть ГАИ вызов продублировала и экипаж направили к месту аварии.

— Мы переехали путепровод в конце Советской, включили маячки и двигались через Мичуринский в сторону химзаводского кольца, в районе Красного поступила информация, что один из участников ДТП, на которое мы едем, находится в состоянии алкогольного опьянения и пытается скрыться. На Объездной Старовойтовым было принято решение выехать на полосу встречного движения, т. к. образовался свободный коридор, — рассказывает Владимир.

Но в районе улицы Лазурной из крайней левой полосы поворачивал BMW.

Дальше, говорит Шпаковский, помнит уже немного — удар в правую пассажирскую дверь, где он сидел, затем — занос, и последнее — как успел схватиться за ручку двери, чтобы хоть как-то себя зафиксировать. Вылетел Шпаковский через боковое окно, до этого успел несколько раз удариться о лобовое.

— Очнулся уже на обочине в 15 метрах от автомобиля. Стал трогать себя за ногу и не чувствовал ее. Подошел мой напарник спросил: «Как ты?», достал из-под меня табельное оружие… Потом я очнулся ненадолго, когда несли в скорую.


Семья Шпаковских за несколько месяцев до случившегося. Фото с личной страницы в Одноклассниках Владимира Шпаковского

Адвокат обвиняемого уточняет — был ли потерпевший в момент столкновения пристегнут? Оказалось, что не был. Но это не нарушение — сотрудникам-пассажирам служебных авто ГАИ пристегиваться необязательно.

Также защитник уточнила у Шпаковского — помнит ли он, с какой скоростью двигался экипаж до момента столкновения с BMW. По ощущениям Шпаковского скорость была не более 90 км/ч, (по материалам дела — 124 км /ч).

— Есть ли максимальный лимит скорости, с которой вы могли двигаться?

— Нет. Водители транспортных средств оперативного назначения, двигаясь с включенными маячками синего или синего и красного цветов могут отступать от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки.

Шпаковский настаивает — красно-синие маячки и спецсирена были включены задолго до того, как их служебный автомобиль оказался на Объездной.

Также он просил суд приобщить к делу исковые заявление о возмещении морального вреда к УВД, владельцу служебного авто, а также к обвиняемому. Правда попросил судью пока не озвучивать требования, которые он предъявил сторонам.

На следующем заседании суд приступит к допросу свидетелей по делу, а затем и обвиняемого.

 
Теги: Гомель
 
 
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Во вторник суд Советского района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дета в отношении водителя BMW, который осенью прошлого года не пропустил автомобиль...
 
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