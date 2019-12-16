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Фильм, вдохновленный книгой Алексиевич, вошел в шорт-лист премии «Оскар»

17.12.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.

Российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.

В шорт-листе в этой номинации десять фильмов, среди них обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля — южнокорейский фильм "Паразиты". Другие картины выдвинуты Чехией, Эстонией, Францией, Венгрией, Польшей, Сенегалом и Испанией.

Фильм "Дылда" рассказывает историю двух фронтовых подруг, живущих в послевоенном Ленинграде. На Каннском кинофестивале лента завоевала премию Международной федерации кинопрессы, а Балагова признали лучшим режиссером в программе "Особый взгляд". Фильм ранее также попал в список претендентов на "Золотой глобус".

В короткий список номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" вошел российский мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.

Фильм "Акварель"российского режиссера Виктора Красовского включен в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший документальный фильм".

Окончательный список номинантов 92-й премии "Оскар" станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На создание ленты Кантемира Балагова вдохновила книга белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
 
 
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Список опубликован на сайте Американской киноакадемии.
 
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