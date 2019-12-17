ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Моя мама убила папу-алкоголика»: Шарлиз Терон раскрыла семейную тайну

17.12.2019 23:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звезда Голливуда и обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон впервые раскрыла подробности семейной трагедии, случившейся 28 лет назад. Актрисе было всего 15 лет, когда ее папа-алкоголик три раза выстрелил в дверь комнаты, где находилась она с мамой.


Фото: Reuters

«Ни одна из выпущенных пуль в нас не попала, что само по себе чудо. Но мама, защищаясь, выстрелила сама и убила его», — сказала Терон в интервью телеканалу NPR.

«Сейчас нам очевидно, что мы не одиноки в этой трагедии. Стольким людям пришлось пережить похожее», — добавила актриса, чье детство прошло на ферме близ Йоханнесбурга в Южной Африке.

Она рассказывает, что ее отец Чарльз много пил и был очень больным человеком. Жизнь с родителем-алкоголиком она называет «безнадежной».

«Тяжело жить с алкоголиком: никогда не знаешь, чего ожидать. И эта непредсказуемость остается с тобой на всю жизнь», — говорит актриса.

В ту страшную ночь ее отец был необыкновенно пьян, он еле держался на ногах. Он ворвался в дом с ружьем, вспоминает актриса. «Мы с мамой были в моей спальне, он ломился в комнату, а мы пытались удержать дверь. Он отступил на шаг и три раза выстрелил в дверь. В нас он не попал, что было чудом, но мать выстрелила сама и поставила на этом точку».

Полиция не выдвинула против матери Шарлиз Герды обвинений, сочтя, что она действовала в рамках необходимой самообороны.

«Мне не стыдно говорить об этом, я считаю, что нам стоит чаще говорить о проблеме насилия, так мы понимаем, что мы не одни», — добавляет Терон.

44-летняя Терон в интервью также рассказала, как в начале актерской карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны режиссера.

По ее словам, она стала извиняться перед ним перед уходом и до сих пор не может простить себе этого.

«Я винила во всем только себя… за то, что не нашла правильных слов, что не послала его подальше, что не сделала ничего из того, что мы считаем нужным сделать в подобной ситуации».

Тема сексуальных домогательств и секс-скандала на американском телевидении поднимается в фильме «Сенсация», где Терон сыграла одну из ролей.

В фильме рассказывается, как женщины, работавшие на американском телеканале Fox News, обвинили бывшего главу компании Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Терон играет телеведущую Fox News Мегин Келли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда Голливуда и обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон впервые раскрыла подробности семейной трагедии, случившейся 28 лет назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане принесли на арену ковры, чтобы бесплатно посмотреть матч «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика