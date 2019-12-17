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Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной городской набережной пострадало уже немало деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Прохор, житель Волковыска:
За 20 лет рыболовного стажа на реке Волковыя для Виктора Прохора бобры стали привычными обитателями набережной. Говорит, интересно за ними наблюдать, вот только зверьки ведут себя уж слишком по-хозяйки. Не прочь попробовать на зуб городские пейзажи.
Галина Буро, корреспондент:
Результаты «перекусов» не на шутку взволновали жителей Волковыска. Разобраться в причинах бобрового аппетита взялась природоохранная служба. По нормам на реке могут проживать шесть особей, но, возможно, семья грызунов слишком разрослась. Стали искать место, где поселились бобры, и выше по реке нашли целую плотину, построенную пушистыми инженерами.
Бобровая хатка может располагаться или там, где куча веток наложена, или вот там, где повалена ольха. То есть они готовятся к зимовке.
Жители этого частного сектора такому соседству не рады. Материал для строительства бобры берут прямо из их садов, а из-за метровой высоты плотины речная вода ищет себе новые пути – на участки.
Алла Колядич, жительница Волковыска:
Лариса Голуб, жительница Волковыска:
Да и в целом волковычане опасаются: бобры хоть и ведут себя мирно, но все же звери дикие, а в округе немало детей. Обращались к местной власти. В районе создана комиссия. В первую очередь животных необходимо посчитать.
Михаил Радикевич, начальник Волковысской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если количество бобров в норме, по правилам специалистам надо будет разрушить плотину, чтобы животные ушли в другое место. Вариант срабатывает не всегда – грызуны могут вновь возвести строение.
Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Специалисты говорят: ситуации с нашествием бобров периодически возникают в разных городах страны. Уж очень грызуну по вкусу белорусская природа. Возможно, это еще одна национальная особенность или даже туристическая изюминка. Ведь Волковысский район как раз месяц назад вошел в бизвизовую зону.
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Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной
Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной...
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