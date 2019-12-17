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Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

18.12.2019 00:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной городской набережной пострадало уже немало деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение проблемы вместе с местными властями и защитниками природы искала Галина Буро.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Виктор Прохор, житель Волковыска:
Я как-то с той стороны стоял, тоже на рыбалке, и вижу: жуууу. Вышел на берег – во такой вот!

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

За 20 лет рыболовного стажа на реке Волковыя для Виктора Прохора бобры стали привычными обитателями набережной. Говорит, интересно за ними наблюдать, вот только зверьки ведут себя уж слишком по-хозяйки. Не прочь попробовать на зуб городские пейзажи.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Галина Буро, корреспондент:
Здесь прошелся не ураган. Так выглядит дерево, которым отужинал бобер. И таких пострадавших зеленых насаждений вдоль городской набережной десятки.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Результаты «перекусов» не на шутку взволновали жителей Волковыска. Разобраться в причинах бобрового аппетита взялась природоохранная служба. По нормам на реке могут проживать шесть особей, но, возможно, семья грызунов слишком разрослась. Стали искать место, где поселились бобры, и выше по реке нашли целую плотину, построенную пушистыми инженерами.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Бобровая хатка может располагаться или там, где куча веток наложена, или вот там, где повалена ольха. То есть они готовятся к зимовке.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Жители этого частного сектора такому соседству не рады. Материал для строительства бобры берут прямо из их садов, а из-за метровой высоты плотины речная вода ищет себе новые пути – на участки.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Алла Колядич, жительница Волковыска:
Деревья, яблони грызут. С озера выход в речку есть, мы его заставили сеткой, чтобы вода немножко стекала. А так яблоню сгрызли.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Лариса Голуб, жительница Волковыска:
Бобры я не знаю, что они там. Понатягали деревьев, и все, в подвале вода подходит.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Да и в целом волковычане опасаются: бобры хоть и ведут себя мирно, но все же звери дикие, а в округе немало детей. Обращались к местной власти. В районе создана комиссия. В первую очередь животных необходимо посчитать.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Михаил Радикевич, начальник Волковысской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если здесь шесть проживает, то среда обитания предусмотрена биологическим экономическим обоснованием. Переселять, отселять или отлов производить. Если будет превышать это экономическое, тогда будут приниматься меры. И другого выхода пока нет.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Если количество бобров в норме, по правилам специалистам надо будет разрушить плотину, чтобы животные ушли в другое место. Вариант срабатывает не всегда – грызуны могут вновь возвести строение.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если это населенный пункт и разрушения плотин недостаточно, то здесь необходимо получить разрешение Министерства природных ресурсов на изъятие данных животных. И на основании этого разрешения изъять их из среды обитания.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Специалисты говорят: ситуации с нашествием бобров периодически возникают в разных городах страны. Уж очень грызуну по вкусу белорусская природа. Возможно, это еще одна национальная особенность или даже туристическая изюминка. Ведь Волковысский район как раз месяц назад вошел в бизвизовую зону.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Люди в материале: Виктор Прохор, Галина Буро, Алла Колядич, Лариса Голуб, Михаил Радикевич, Дмитрий Лебедев
 
 
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Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной...
 
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