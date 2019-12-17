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Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Российская делегация во главе с послом этой страны посетила флагман белорусского автопрома – МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня завод нацелен на расширение географии поставок. Это и государства дальнего зарубежья, и Латинской Америки. Но при этом продолжать находить точки соприкосновения с одним из основных партнеров – Россией – задача также из первоочередных. Корреспондент Кристина Федорович о намеченных перспективах.
Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня МАЗ расширяет географию поставок. Речь идет о странах ЕС, дальнего зарубежья и Латинской Америки. Несколько месяцев назад во Вьетнаме начал работать новый завод по сборке грузовиков. И, конечно, из года в год растет экспорт в страны СНГ, особенно – в Россию.
Так, к примеру, спрос на автомобили МАЗ в августе 2019 года на российском рынке увеличился на 12,5 %. А если зайти немного с иной стороны и посмотреть на количество проданных грузовиков в том же месяце – их 333. В 2018 году эта цифра была меньше на 37 единиц.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Посол России по следам визита главы Татарстана лично проверил, выполняют ли те задачи, о которых говорил на встрече Александр Лукашенко.
За примером и правда далеко ходить не надо, вернемся к «третьей столице России». Более десятка лет к подножию Казанского белого кремля туристов доставляет... белорусский МАЗ. Более того, половина всего автобусного парка столицы Татарстана сошла с наших конвейеров.
Александр Митрофанов, водитель пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
Эти дороги впервые узнали о наших автобусах еще в 2007-м. Автопоставки не заканчиваются.
Альберт Мухаметшин, директор пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
Получается, МАЗ – это как мост, который условно соединяет дороги Беларуси со странами-импортерами. А при еще более сплоченной работе тех самых дорог, по которым ездит наша техника, станет еще больше.
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Новости Беларуси. Российская делегация во главе с послом этой страны посетила флагман белорусского автопрома – МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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