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Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

17.12.2019 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Российская делегация во главе с послом этой страны посетила флагман белорусского автопрома – МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня завод нацелен на расширение географии поставок. Это и государства дальнего зарубежья, и Латинской Америки. Но при этом продолжать находить точки соприкосновения с одним из основных партнеров – Россией – задача также из первоочередных. Корреспондент Кристина Федорович о намеченных перспективах.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Кристина Федорович, корреспондент:
Когда-то это был завод-первенец белорусского автопрома. Сегодня МАЗ – крупнейший производитель техники, грузовой и пассажирской. Ежемесячный оборот завода – 25 миллионов рублей. Только за 2018 год МАЗ выпустил свыше 9500 техники, каждая седьмая единица – пассажирский транспорт. Этот бренд знают и любят более чем в 40 странах.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Сегодня МАЗ расширяет географию поставок. Речь идет о странах ЕС, дальнего зарубежья и Латинской Америки. Несколько месяцев назад во Вьетнаме начал работать новый завод по сборке грузовиков. И, конечно, из года в год растет экспорт в страны СНГ, особенно – в Россию.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Так, к примеру, спрос на автомобили МАЗ в августе 2019 года на российском рынке увеличился на 12,5 %. А если зайти немного с иной стороны и посмотреть на количество проданных грузовиков в том же месяце – их 333. В 2018 году эта цифра была меньше на 37 единиц.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Очень важно, что те запросы, которые обозначают российские субъекты – крупнейшие муниципалитеты – на поставку автобусов, электробусов, троллейбусов, могут быть здесь, на минской производственной площадке, удовлетворены. Понятно, что нужно проговаривать условия, нужно проговаривать тот самый сбой вопросов «цена-качество». Визит президента Татарстана: в рамках очень содержательного плотного разговора во Дворце Независимости шел разговор – кто чем должен помогать.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Посол России по следам визита главы Татарстана лично проверил, выполняют ли те задачи, о которых говорил на встрече Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнёр Беларуси в Приволжском федеральном округе

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

За примером и правда далеко ходить не надо, вернемся к «третьей столице России». Более десятка лет к подножию Казанского белого кремля туристов доставляет... белорусский МАЗ. Более того, половина всего автобусного парка столицы Татарстана сошла с наших конвейеров.

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Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Александр Митрофанов, водитель пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
Комфортная машина, и довольно-таки надежная. Тут стоит хороший двигатель, поэтому он не выходит из строя, на линии машина работает без сходов и по комфорту. В принципе, все устраивает. На наших маршрутах можно переместиться с широкой улицы сразу на узкую, но везде он помещается, поворачивать легко.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Эти дороги впервые узнали о наших автобусах еще в 2007-м. Автопоставки не заканчиваются.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Альберт Мухаметшин, директор пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Казани (Татарстан):
Сегодня в нашем предприятии эксплуатируется около 250 автобусов, если взять с 2007 года. Что касается взаимоотношений и ремонта – они очень удобны в ремонте. В дальнейшем рассматривается вариант о приобретении метробусов, то есть автобусов повышенного пассажирообъема (это «гармошка»).

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Получается, МАЗ – это как мост, который условно соединяет дороги Беларуси со странами-импортерами. А при еще более сплоченной работе тех самых дорог, по которым ездит наша техника, станет еще больше.

Дмитрий Мезенцев на МАЗ: важно, что запросы российских субъектов могут быть здесь удовлетворены

Люди в материале: Кристина Федорович, Дмитрий Мезенцев, Александр Митрофанов, Альберт Мухаметшин
 
 
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Новости Беларуси. Российская делегация во главе с послом этой страны посетила флагман белорусского автопрома – МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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