ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом в Шотландии так классно вписали в ландшафт, что его можно спутать с военным объектом

17.12.2019 23:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Западе все чаще стараются строить дома, которые не только не нарушают природный ландшафт, но и идеально в него вписываются. Очередной пример — из Шотландии. В местной деревушке построили стильный дом, отделанный досками из обожженной лиственницы. Здание получилось настолько вовлеченным в ландшафт, что можно подумать, что это — военный объект. Подробности рассказывает Deezen.


Дом расположен в небольшой деревне Недд в гористой местности Шотландии. Его созданием занималась компания Mary Arnold-Forster Architects.


Прежде чем строить здание, архитекторы обследовали местность и выбрали такое место, которое бы позволило создать тут объект, не изменяя ландшафт. И такая локация нашлась.


От классического фундамента архитекторы отказались и расположили дом, созданный из нескольких соединенных модулей, на бетонных столбах.


При этом размер этих модулей зависел от размера кузова грузовика, который мог добраться до площадки по небольшой однополосной дороге.


Исходя из размеров этих блоков-модулей, дом был разделен на три части: первая — для гостиной и кухни, вторая — для главной спальни и санузла, и третья — для гостевой спальни и душевых.



Секции соединяются коридором с большим окном.



Здание отделано обожженной лиственницей, которая не только хорошо выглядит, но и отлично сохраняет тепло. Поэтому внутри для отопления хватает и печи на дровах.



В доме установлены большие раздвижные остекленные двери от пола до потолка, которые открывают доступ к небольшим площадкам, которые можно использовать для отдыха в теплое время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание отделано обожженной лиственницей, которая не только хорошо выглядит, но и отлично сохраняет тепло.
 
Новости дня
Новости разные
 
Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика