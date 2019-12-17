Дом в Шотландии так классно вписали в ландшафт, что его можно спутать с военным объектом

Источник материала: Tut.by

На Западе все чаще стараются строить дома, которые не только не нарушают природный ландшафт, но и идеально в него вписываются. Очередной пример — из Шотландии. В местной деревушке построили стильный дом, отделанный досками из обожженной лиственницы. Здание получилось настолько вовлеченным в ландшафт, что можно подумать, что это — военный объект. Подробности рассказывает Deezen .





Дом расположен в небольшой деревне Недд в гористой местности Шотландии. Его созданием занималась компания Mary Arnold-Forster Architects.





Прежде чем строить здание, архитекторы обследовали местность и выбрали такое место, которое бы позволило создать тут объект, не изменяя ландшафт. И такая локация нашлась.





От классического фундамента архитекторы отказались и расположили дом, созданный из нескольких соединенных модулей, на бетонных столбах.





При этом размер этих модулей зависел от размера кузова грузовика, который мог добраться до площадки по небольшой однополосной дороге.





Исходя из размеров этих блоков-модулей, дом был разделен на три части: первая — для гостиной и кухни, вторая — для главной спальни и санузла, и третья — для гостевой спальни и душевых.









Секции соединяются коридором с большим окном.









Здание отделано обожженной лиственницей, которая не только хорошо выглядит, но и отлично сохраняет тепло. Поэтому внутри для отопления хватает и печи на дровах.









В доме установлены большие раздвижные остекленные двери от пола до потолка, которые открывают доступ к небольшим площадкам, которые можно использовать для отдыха в теплое время.