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Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров 18 декабря
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции на масштабную акцию протеста, которую назвали «Черным вторником», вышли десятки тысяч человек по всей стране. Они выступают против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Манифестация объединила представителей самого широкого круга профессий: транспортников, медиков, учителей, пожарных, социальных работников, сотрудников аэропортов. Активистов не остановило отсутствие общественного транспорта: люди добирались к местам демонстраций пешком и на велосипедах. Самая многочисленная акция проходит на площади Республики в Париже.
Общенациональная забастовка в стране началась почти две недели назад. Люди выступают против пенсионной реформы, из-за которой некоторые французы могут лишиться ряда привилегий.
16 декабря верховный комиссар, ответственный за скандальную реформу, подал в отставку, однако это не остановило бастующих. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров. Вероятнее всего, встреча состоится 18 декабря.
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Новости Франции. Во Франции на масштабную акцию протеста, которую назвали «Черным вторником», вышли десятки тысяч человек по всей стране. Они выступают против...
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