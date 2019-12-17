Крэйг Вудкрофт: «Мы хотели провести хороший матч, чтобы почтить память Цыплакова»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ), которое стало для «зубров» седьмым подряд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодняшняя игра была чем-то похожа на шахматы. Обе команды показывали хороший уровень хоккея, но «Локомотив» воспользовался двумя нашими ошибками.

Во втором перерыве мы много говорили про наш характер, и я рад, что игроки смогли поверить в свои силы. Мы настойчивее играли в атаке, наглядным доказательством чего стал гол Александра Китарова.

В овертайме, увы, позволили сопернику организовать выход «2 в 1». Такими моментами в КХЛ пользуются. Я разочарован, что мы уступили, но доволен тем, как команда вернулась сегодня в игру.

— Как на настроение команды повлияла новость о смерти Владимира Цыплакова, с которым вы выступали в одной команде?

— Конечно, это был очень эмоциональный день для всех нас. Очень тяжелый день. Мы хотели провести хороший матч в память о Владимире. И мне понравилось, что мы показали характер, тем самым почтив память Цыплакова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Команда подписала двух новых канадцев. Значит ли это, что «Динамо» меняет свою философию, по которой клуб делал ставку на молодежь?

— Нет, абсолютно. Просто нам понадобились два хороших защитника, чтобы стабилизировать игру в обороне.

— Как оцените дебют Майоне?

— Мэтью давно не играл, поэтому в начале матча он выглядел несколько неуклюже, но довольно быстро пришел в тонус и начал демонстрировать свои задатки атакующего защитника. Думаю, после некоторого времени для адаптации Майоне вернется к своей лучшей форме.

— Сегодняшний матч был одним из наименее посещаемых в сезоне. Что скажете по этому поводу?

— Без комментариев.