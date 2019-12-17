ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Мы хотели провести хороший матч, чтобы почтить память Цыплакова»

17.12.2019 22:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ), которое стало для «зубров» седьмым подряд.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодняшняя игра была чем-то похожа на шахматы. Обе команды показывали хороший уровень хоккея, но «Локомотив» воспользовался двумя нашими ошибками.

Во втором перерыве мы много говорили про наш характер, и я рад, что игроки смогли поверить в свои силы. Мы настойчивее играли в атаке, наглядным доказательством чего стал гол Александра Китарова.

В овертайме, увы, позволили сопернику организовать выход «2 в 1». Такими моментами в КХЛ пользуются. Я разочарован, что мы уступили, но доволен тем, как команда вернулась сегодня в игру.

— Как на настроение команды повлияла новость о смерти Владимира Цыплакова, с которым вы выступали в одной команде?

— Конечно, это был очень эмоциональный день для всех нас. Очень тяжелый день. Мы хотели провести хороший матч в память о Владимире. И мне понравилось, что мы показали характер, тем самым почтив память Цыплакова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Команда подписала двух новых канадцев. Значит ли это, что «Динамо» меняет свою философию, по которой клуб делал ставку на молодежь?

— Нет, абсолютно. Просто нам понадобились два хороших защитника, чтобы стабилизировать игру в обороне.

— Как оцените дебют Майоне?

— Мэтью давно не играл, поэтому в начале матча он выглядел несколько неуклюже, но довольно быстро пришел в тонус и начал демонстрировать свои задатки атакующего защитника. Думаю, после некоторого времени для адаптации Майоне вернется к своей лучшей форме.

— Сегодняшний матч был одним из наименее посещаемых в сезоне. Что скажете по этому поводу?

— Без комментариев.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ), которое стало для «зубров» седьмым подряд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Дорн: «Я заканчиваю карьеру певца и начинаю карьеру актера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика