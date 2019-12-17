Источник материала: Новости Волковыска

Беларусбанк на официальном сайте снова предупреждает своих клиентов о мошенниках, которые наживаются на доверчивых пользователях сети интернета. Банк просит всех быть внимательными.

Буквально каждую неделю злоумышленники придумывают новый способ мошенничества. На этот раз они создали в Instagram фейковый аккаунт Беларусбанка и стали рассылать пользователям информацию о розыгрыше денежных призов.

После прохождения викторины отображается «сумма выигрыша», за перечисление которой с пользователя взимается комиссия, предупреждает пресс-служба банка.

Также сообщается, что в сети появился и поддельный аккаунт belarus_bank_official, где размещено объявление: «Первым 1000 подписчикам – сертификат на 50р».

Тем, кто столкнулся с такой рассылкой, рекомендуется заблокировать или пожаловаться на ложный аккаунт в данной соцсети.

В банке предупреждают своих клиентов тщательно проверять подобную информацию. Новости об акциях и конкурсах всегда появляются на официальном сайте банка.