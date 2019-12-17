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Трудовой кодекс и зарплаты бюджетников по-новому, подорожавшая коммуналка. Топ-8 изменений 2020 года
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в 2020 году заработает обновленный Трудовой кодекс, бюджетникам будут по новой схеме рассчитывать и выплачивать зарплаты, а те, кто попадет в базу незанятого в экономике населения, будут больше ЖКУ оплачивать по полным тарифам. FINANCE.TUT.BY составил список важных изменений 2020 года, которые касаются личных финансов белорусов и которые могут сказаться на толщине наших кошельков.
Заработает обновленный Трудовой кодекс
С 28 января в Беларуси
Белоруски, у которых есть дети в возрасте до трех лет, после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса смогут отправляться в служебную командировку, а также выходить на работу в выходные и праздники. Наниматели также смогут привлекать их к сверхурочным работам.
Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата за сотрудником не сохраняется. Отпуск отцу или отчиму при рождении ребенка предоставляется единовременно по его письменному заявлению в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка. Родитель сможет официально взять отпуск в течение шести месяцев с момента рождения, и наниматель не сможет ему отказать.
Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, разрешили работать по совместительству полный рабочий день или смену. Сейчас работа по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.
Нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.
В обновленном Трудовом кодексе прописано, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.
В новой версии Трудового кодекса ввели понятие дистанционной работы.
А некоторым работникам будут по-новому
Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты
Зарплаты бюджетников уже с января 2020 года будут
В Минтруда позже
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко
В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.
Власти
Изменения по семейному капиталу
В Беларуси
С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.
Сейчас программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.
Сейчас семейный капитал можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Досрочно эти деньги сейчас можно тратить на получение членом (членами) семьи платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения.
С 1 января 2020 года после истечения 18 лет с даты рождения ребенка эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере соцобслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.
Досрочно средства семейного капитала с 1 января 2020 года можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, а также на стоматологические услуги.
Вырастут тарифы на некоторые ЖКУ
С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой двушки с тремя проживающими. Уже
В МАРТ ранее рассказывали, что сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.
Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ
Повысят пенсионный возраст и минимальный страховой стаж
С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода
Напомним, повышение пенсионного возраста началось с 2017 года. Каждый год он будет прибавлять по полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. Это произойдет в 2022 году. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года, а в 2020 году пенсионный возраст составил 62 и 57 соответственно. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.
Минимальный страховой стаж растет по той же схеме, что и пенсионный возраст: на полгода каждый год, пока не будет составлять 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода.
Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам,
Изменения по тунеядцам
Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 октября этого года, как планировались ранее, а с
Власти ранее
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «
Снизят пошлину за перевес посылок и по-новому будут рассчитывать пошлину за неделимые товары
В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с января 2020 года
С 1 января 2020 года белорусы также
Увеличатся минимальная зарплата и базовая величина
С 1 января 2020 года
Минимальная заработная плата — это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Проще говоря, меньше платить работнику нельзя, если он работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Если при этих условиях работнику платят меньше, это считается нарушением.
С 1 января также
С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.
К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице
Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей: к этому показателю привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля (сейчас — от 25,5 до 76 рублей), при повторном — от 54 до 162 рублей (сейчас — от 51 до 127,5 рубля). Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2700 рублей (сейчас — от 1275 до 2550 рублей).
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Трудовой кодекс и зарплаты бюджетников по-новому, подорожавшая коммуналка. Топ-8 изменений 2020 года
FINANCE.TUT.BY составил список важных изменений 2020 года, которые касаются личных финансов белорусов и которые могут сказаться на толщине наших кошельков.
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