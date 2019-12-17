Бюджетный гостевой дом с оригинальным интерьером: фиолетовая мебель, подвесной камин и окна в пол

Источник материала: Tut.by

Марина Бирюкова и Елизавета Голубцова (архитектурная группа BIGO из России) построили для своих давних заказчиков домик для отдыха в Подмосковье. В описании интерьеров на сайте oz90.ru говорится, что архитекторы сочетали настроение альпийского шале и сочные краски, среди которых преобладает фиолетовая. Общее впечатление от дома: даже бюджетный проект может быть модным, если у автора есть фантазия и чувство стиля.



Фото: Сергей Красюк

Елизавета и Марина хорошо знают своих клиентов: они уже реконструировали для них загородный дом, благоустроили участок и вот теперь спроектировали на этом участке домик для отдыха.



Фото: Сергей Красюк

Значительную часть из 100 кв. м занимает просторная гостиная-кухня, есть баня и хаммам, в открытую террасу встроен небольшой бассейн с подогревом. В нем можно купаться круглый год. Здесь можно устраивать шумные праздники, не мешая тем, кто находится в основном доме, или, напротив, — в тишине наслаждаться общением с природой.



Фото: Сергей Красюк



Фото: Сергей Красюк

Скромность — ценное качество для дома на природе. Одноэтажная постройка с плоской кровлей будто вжимается в землю, темный цвет фасадов скрывает ее в пейзаже. Площадь остекления внушительна. Летом фасад раздвигается, и гостиная объединяется с террасой. Дом ориентирован так, что соседи не могут видеть, что происходит внутри.



Фото: Сергей Красюк



Фото: Сергей Красюк

Внутри все пространство разделено на две части: большую гостиную с камином и кухней и зону с сауной, хаммамом и комнатой для отдыха.



Фото: Сергей Красюк

Внутри стены отделаны вагонкой — традиционный материал авторы трактовали нестандартно. Варьировали ширину досок, их оттенок, ритм и способ укладки: на одной из стен расположили горизонтально, продолжив отделку на потолке. Эти приемы позволили создать интересное пространство, а также избежать монотонности и ощущения «деревенского домика». Напольное покрытие из крупноформатного гранита еще больше усилило современный характер интерьера.



Фото: Сергей Красюк

Принято считать, что лучший партнер для светлого дерева — белый цвет. Архитекторы BIGO не стали следовать стереотипам. Они добавили сочных красок, среди которых ведущую роль играют оттенки фиолетового. Во-первых, хозяйка этот цвет любит, во-вторых, он образовал небанальный и очень красивый дуэт с деревом. Архитекторы собрали разные оттенки фиолетового и сиреневого плюс акценты изумрудного и красного — нейтральная основа из светлого дерева стала для них идеальным фоном. Яркий интерьер — полная противоположность сдержанному фасаду.



Фото: Сергей Красюк

Специально для этого интерьера была выбрана эффектная подвесная модель камина, которая не перегораживает прекрасный панорамный вид на природу.