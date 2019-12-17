ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюджетный гостевой дом с оригинальным интерьером: фиолетовая мебель, подвесной камин и окна в пол

18.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Марина Бирюкова и Елизавета Голубцова (архитектурная группа BIGO из России) построили для своих давних заказчиков домик для отдыха в Подмосковье. В описании интерьеров на сайте oz90.ru говорится, что архитекторы сочетали настроение альпийского шале и сочные краски, среди которых преобладает фиолетовая. Общее впечатление от дома: даже бюджетный проект может быть модным, если у автора есть фантазия и чувство стиля.


Фото: Сергей Красюк

Елизавета и Марина хорошо знают своих клиентов: они уже реконструировали для них загородный дом, благоустроили участок и вот теперь спроектировали на этом участке домик для отдыха.


Фото: Сергей Красюк

Значительную часть из 100 кв. м занимает просторная гостиная-кухня, есть баня и хаммам, в открытую террасу встроен небольшой бассейн с подогревом. В нем можно купаться круглый год. Здесь можно устраивать шумные праздники, не мешая тем, кто находится в основном доме, или, напротив, — в тишине наслаждаться общением с природой.


Фото: Сергей Красюк

Фото: Сергей Красюк

Скромность — ценное качество для дома на природе. Одноэтажная постройка с плоской кровлей будто вжимается в землю, темный цвет фасадов скрывает ее в пейзаже. Площадь остекления внушительна. Летом фасад раздвигается, и гостиная объединяется с террасой. Дом ориентирован так, что соседи не могут видеть, что происходит внутри.


Фото: Сергей Красюк

Фото: Сергей Красюк

Внутри все пространство разделено на две части: большую гостиную с камином и кухней и зону с сауной, хаммамом и комнатой для отдыха.


Фото: Сергей Красюк

Внутри стены отделаны вагонкой — традиционный материал авторы трактовали нестандартно. Варьировали ширину досок, их оттенок, ритм и способ укладки: на одной из стен расположили горизонтально, продолжив отделку на потолке. Эти приемы позволили создать интересное пространство, а также избежать монотонности и ощущения «деревенского домика». Напольное покрытие из крупноформатного гранита еще больше усилило современный характер интерьера.


Фото: Сергей Красюк

Принято считать, что лучший партнер для светлого дерева — белый цвет. Архитекторы BIGO не стали следовать стереотипам. Они добавили сочных красок, среди которых ведущую роль играют оттенки фиолетового. Во-первых, хозяйка этот цвет любит, во-вторых, он образовал небанальный и очень красивый дуэт с деревом. Архитекторы собрали разные оттенки фиолетового и сиреневого плюс акценты изумрудного и красного — нейтральная основа из светлого дерева стала для них идеальным фоном. Яркий интерьер — полная противоположность сдержанному фасаду.


Фото: Сергей Красюк

Специально для этого интерьера была выбрана эффектная подвесная модель камина, которая не перегораживает прекрасный панорамный вид на природу.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджетный проект может быть модным, если у автора есть фантазия и чувство стиля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусбанк предупреждает о мошенниках в Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика