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2 января сделали выходным без отработки, 4 января — рабочий день

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Окончательно оформился график выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января будет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому предусмотрено закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщили в пресс-службе президента.

4 января 2020 года останется рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января. 11 января будет обычным выходным днем.

 

2 января сделали выходным без отработки, 4 января — рабочий день


 
 
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  Окончательно оформился график выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января будет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим. Александр...
 
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