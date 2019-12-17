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2 января сделали выходным без отработки, 4 января — рабочий день
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Окончательно оформился график выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января будет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.
Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому предусмотрено закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщили в пресс-службе президента.
4 января 2020 года останется рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января. 11 января будет обычным выходным днем.
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Окончательно оформился график выходных дней на Новый год и Рождество. 2 января будет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим. Александр...
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