деньги, 20 поездок в метро и даже розыгрыш квартиры. Что возможно с Apple Pay

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 19 ноября стал доступен долгожданный платежный сервис Apple Pay. Сначала подключить к нему можно было только карточки БПС-Сбербанка. А с 4 декабря к сервису подтянулись и другие белорусские банки, сейчас таких всего — 9. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие скидки, бонусы и подарки они предлагают за оплату Apple Pay.





Apple Pay — уже третий сервис бесконтактных платежей в Беларуси после Samsung Pay и Garmin Pay. Сейчас к нему подключены БПС-Сбербанк, Приорбанк, Альфа-Банк, МТБанк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, БСБ Банк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк. Через Apple Pay можно расплачиваться за товары и услуги с помощью iPhone, iPad, Apple Watch или Mac, если к ним привязана карта (Visa или Mastercard). Привязать ее можно либо через мобильное приложение банка, либо через приложение Wallet. Никаких комиссий за пользование сервисом не взимается.

Подробнее о том, как можно подключиться к Apple Pay, как совершить платеж, где можно расплачиваться и другие детали, читайте в нашем материале .

А теперь о специальных приятных предложениях, которые предоставляют платежные системы Visa или Mastercard, а также сами банки для своих клиентов. Рассчитываться можно картами любых банков из вышеперечисленных.

Visa

При оплате через Apple Pay картой Visa на сумму от 20 рублей можно получить такие подарки от партнеров (акция длится до 31 января 2020 года):

в сети пиццерий «Папа Джонс» — 0.5л Coca-Cola;

в кинотеатрах Silver Screen — попкорн;

в гиппермаркетах «Гиппо» — шоколад;

в магазинах «Буслик» — влажные салфетки Enjoy Baby;

в сети аптек Adel — витамин C;

в МакДональдсе от 10 рублей — капучино или американо 0.3 л (на выбор) в подарок;

в магазинах «Кравт» — при оплате на сумму от 80 рублей — тушь MaxFactor 2000 Calorie в подарок.

Mastercard

При оплате через Apple Pay картой Mastercard до 31 декабря можно получить подарки и скидки у партнеров:

в Falcon Club Cinema Boutique — попкорн;

в Burger King — ВОППЕР® джуниор;

в ресторанах «Ваciлькi» — скидка 10%;

в ресторанах «Пицца Темпо» — скидка 10%;

на AЗС Белоруснефть — горячий напиток (за покупки от 5 рублей).

Название банка Бонусы за пользование сервисом ApplePay Альфа-Банк С 17 декабря в мобильном приложении доступна игра «Pay&Play». Для участия в ней нужно с помощью Apple Pay оплачивать покупки (от 1 руб.) картами банка, баллы будут начисляться с 17 декабря 2019 по 17 апреля 2020. 1 руб.=1 балл. За оформление карты Mastercard в период игры начисляется 300 баллов. За баллы можно приобрести возможность участвовать в розыгрыше: 2000 баллов — розыгрыш поездки на двоих на музыкальный фестиваль Pinkpop;

1000 — 5 Электросамокатов Xiaomi Mi Electric Scooter;

500 баллов — розыгрыш 1000 руб;

300 — розыгрыш беспроводных зарядок Xiaomi Mi

а также однокомнатной квартиры в Минске (жилой комплекс «Браcлавский») Mastercard. Белагропромбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Беларусбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Белгазпромбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Банк ВТБ (Беларусь) Если подключить к Apple Pay до 31 декабря Visa Classic Unembossed или Mastercard World, которые выдаются при оформлении продукта «Форсаж», то первый год обслуживания карты «Форсаж» и смс-информирование будет бесплатным. Также если до 31 декабря оплатить через Apple Pay сумму не менее 500 рублей, то банк дарит 50 рублей. Период определения участников и вручения подарков: с 1 по 31 января 2020 года. Приорбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). БСБ Банк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). БПС-Сбербанк Каждая вторая поездка в метро — бесплатная с картой Visa или Mastercard банка. Максимальное количество бесплатных поездок — 20. Срок акции — до 20 декабря 2019 года.

Название банка Бонусы за пользование сервисом ApplePay Альфа-Банк С 17 декабря в мобильном приложении доступна игра «Pay&Play». Для участия в ней нужно с помощью Apple Pay оплачивать покупки (от 1 руб.) картами банка, баллы будут начисляться с 17 декабря 2019 по 17 апреля 2020. 1 руб.=1 балл. За оформление карты Mastercard в период игры начисляется 300 баллов. За баллы можно приобрести возможность участвовать в розыгрыше: 2000 баллов — розыгрыш поездки на двоих на музыкальный фестиваль Pinkpop;

1000 — 5 Электросамокатов Xiaomi Mi Electric Scooter;

500 баллов — розыгрыш 1000 руб;

300 — розыгрыш беспроводных зарядок Xiaomi Mi

а также однокомнатной квартиры в Минске (жилой комплекс «Браcлавский») от Mastercard. Белагропромбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Беларусбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Белгазпромбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). Банк ВТБ Если подключить к Apple Pay до 31 декабря Visa Classic Unembossed или Mastercard World, которые выдаются при оформлении продукта «Форсаж», то первый год обслуживания карты «Форсаж» и смс-информирование будет бесплатным. Также если до 31 декабря оплатить через Apple Pay сумму не менее 500 рублей, то в банк дарит 50 рублей. Период определения участников и вручения подарков: с 1 по 31 января 2020 года. Приорбанк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). БСБ Банк Только предложения от платежных систем (Visa и Mastercard). БПС-Сбербанк Каждая вторая поездка в метро — бесплатная с картой Visa или Mastercard банка. Максимальное количество бесплатных поездок — 20. Срок акции — до 20 декабря 2019 года.